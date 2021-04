Szer. Beata Pacut mistrzynią Europy w judo

Na zakończonych w Lizbonie mistrzostwach Europy w judo złoty medal wywalczyła szer. Beata Pacut. Reprezentantka Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego triumfowała w kategorii do 78 kg. Pacut zdobyła dla Polski pierwszy od 14 lat złoty medal czempionatu Starego Kontynentu w rywalizacji indywidualnej. W stolicy Portugalii Polacy tylko raz stanęli na podium.



Fot. Carlos Ferreira / European Judo Union

– Wreszcie doczekaliśmy się długo oczekiwanego złotego medalu dla polskiego judo na mistrzostwach Europy. Tym bardziej się cieszę, że zdobyła go reprezentantka CWZS. Czekam na kolejne udane starty dla naszych zawodników. Oby w najbliższych tygodniach zapewniły im upragnione przepustki na igrzyska w Tokio i byśmy w lipcu dopingowali ich w rywalizacji o medale olimpijskie – mówi płk Tomasz Bartkowiak, szef nowo utworzonego Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego.

Co ciekawe, ten ostatni indywidualny złoty medal mistrzostw Europy wywalczył w 2007 roku w Belgradzie, w kategorii do 81 kg, trener szer. Beaty Pacut – st. mar. rez. Robert Krawczyk. Mistrzyni Europy po odniesionym zwycięstwie pamiętała zresztą o swoim szkoleniowcu – dziękowała mu w mediach społecznościowych. Cieszyła się również z odniesionego sukcesu. „Medal z mistrzostw Europy seniorów to jedno z moich marzeń i właśnie się spełniło! To nie koniec, bo mam ich jeszcze parę” – napisała.