Wojsko pomoże w organizacji punktów szczepień

W piątek o wsparciu tych działań przez wojsko mówił w Legionowie Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Szczepienia ratują zdrowie i życie , są szansą na uzyskanie odporności społeczeństwa i wygaszenie epidemii. I dlatego poświęcamy wszystkie siły i środki do tego, aby proces szczepień postępował jak najszybciej – mówił szef MON-u. – Poleciłem wojskom obrony terytorialnej, by aktywnie wsparły lokalne społeczności w tworzeniu mobilnych punktów szczepień. Jeden z nich powstanie w Legionowie w przyszłym tygodniu – zapowiedział Mariusz Błaszczak.

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się pod koniec grudnia zeszłego roku. Według danych rządu, do piątku podano w Polsce ponad 8,4 mln dawek szczepionki, z czego osób, które przyjęły już dwie dawki jest ponad 2,2 mln. By zwiększyć dostępność szczepień i przyspieszyć nabywanie odporności populacyjnej , przedstawiciele Kancelarii Premiera, resortu zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego opracowali zasady organizacji nowych punktów szczepień powszechnych (PSP). Plan zakłada powstanie w każdym powiecie lub mieście na prawach powiatu przynajmniej dwóch takich punktów.

To niezwykle ważne, by jak największa część społeczeństwa została zaszczepiona przeciw COVID-19. Poleciłem wojskom obrony terytorialnej, by wsparły społeczności lokalne w tworzeniu mobilnych punktów szczepień – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas konferencji w Legionowie. Szef MON-u poinformował, że w tym mieście mobilny punkt powstanie w przyszłym tygodniu.

REKLAMA

Minister podkreślał ogromną rolę, jaką odgrywają żołnierze w walce z epidemią. Przyznał, że codziennie otrzymuje wiele podziękowań dotyczących zaangażowania Wojska Polskiego, zarówno żołnierzy WOT, jak i wojsk operacyjnych, w pomoc świadczoną tym, którzy jej najbardziej potrzebują. – Nie ma walki z epidemią bez polskiego żołnierza. Poprzez swoją służbę w szpitalach, domach pomocy społecznej, w znacznym stopniu odciążają kadrę medyczną od zadań administracyjnych. Dzięki ich służbie medycy mogą w pełni poświęcić się sprawom związanym z walką z koronawirusem – zaznaczył minister Błaszczak. Żołnierze pełnią służbę w 600 szpitalach, a w ponad 150 pomagają w organizacji i funkcjonowaniu punktów szczepień.



Film: MON

Obecny na konferencji gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT poinformował, że formacja przystępuje już do współpracy w tej sprawie z samorządami. – Do Dowództwa WOT i podległych mi brygad wpłynęło do tej pory ponad 50 wniosków od samorządów w zakresie wsparcia organizacji i funkcjonowania punktów szczepień masowych. Szacunkowo mogę powiedzieć, że zaangażowanie sił do końca tego miesiąca może wynieść nawet ok. 2 tys. żołnierzy – przyznał dowódca terytorialsów.

Generał przypomniał też, że formacja rozpoczęła działania antycovidowe od samego początku pandemii. – Obecnie w szpitalach i w podmiotach leczniczych mamy ok. 5700 żołnierzy zaangażowanych w różną formę działań: od wsparcia logistycznego po bezpośrednie świadczenie pomocy medycznej – mówił gen Kukuła. Dowódca podkreślił, że trzecim, bardzo ważnym dla WOT obszarem działania jest uruchomiona w styczniu infolinia wsparcia seniorów (tel. 0800-100-115). Jej celem jest pomoc np. w transporcie do punktu szczepień. – Pomagamy weteranom, kombatantom i osobom starszym będącym w izolacji. Do tej pory do programu zakwalifikowaliśmy 1428 osób, a 1258 z nich otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki – mówił dowódca WOT.

Wojsko Polskie wspiera 600 szpitali, ponad 100 stacji sanitarno-epidemicznych, 19 szpitali tymczasowych. Wojskowi pracują też w 280 punktach wymazowych, gdzie dziennie pobierają kilkadziesiąt tysięcy wymazów. Wspierają też dostawy szczepionek do prawie 100 punktów szczepień.

W leczenie pacjentów z COVID-19 jest włączona cała wojskowa służba zdrowia: 14 szpitali, 5 Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej oraz 7 laboratoriów diagnostycznych. Ponadto w 36 wojskowych placówkach zdrowia funkcjonują punkty szczepień.

Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Szczepień od końca marca trwają szczepienia żołnierzy. Ponad 53 tys. z nich otrzymało pierwszą dawkę.