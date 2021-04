PL-USA rywalizacja sportowa

15 kwietnia br. żołnierze Czarnej Dywizji i 1ABCT stacjonujących w garnizonie Żagań wzięli udział we wspólnej rywalizacji sportowej.

W czwartkowy poranek żołnierze pokonali dystans pięciu kilometrów w biegu przełajowym. Wspólna rywalizacja polskich i amerykańskich żołnierzy w różnych konkurencjach sportowych wpisała się już na stałe w program pobytu kolejnych zmian żołnierzy ABCT w garnizonie Żagań. Biegi, piłka nożna, czy mecze koszykówki stanowią okazję do zaprezentowania umiejętności indywidualnych i zespołowych żołnierzy obydwu narodowości, a także służą zacieśnieniu wzajemnych relacji poza służbą.

Stacjonujące w Żaganiu wojska amerykańskie to 1. Brygady Pancernej, 1. Dywizji Kawalerii, z siedzibą w Fort Hood w Teksasie, która jest czołową formacją pancerną w kraju i do Polski przybyła pod koniec października 2020. Do Polski brygada wysłała około 3000 żołnierzy, którzy działają głównie na czołgach M1 Abrams, wozach bojowych piechoty Bradley i haubicach samobieżnych Paladin.