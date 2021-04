Kolejne Herculesy dla wojska

Mogą latać dalej i szybciej, koszt ich eksploatacji jest niższy, a dzięki nowocześniejszej awionice i silnikom ich użytkowanie jest bezpieczniejsze niż poprzedników, modelu C-130E. Wojsko Polskie w ramach programu Excess Defense Articles dostanie od USA pięć samolotów C-130 Hercules w wersji H. Pierwszy samolot przyleci do Polski jeszcze w tym roku, ostatni w 2024.

Wojsko znacząco zwiększy swoje możliwości w zakresie transportu lotniczego. Do pięciu używanych od dekady przez Siły Powietrzne RP samolotów C-130 Hercules w wersji „E”, dołączy pięć kolejnych Herculesów, tyle że w nowszej wersji, oznaczonej jako „H”.

Umowę w sprawie przekazania Polsce tych maszyn podpisano 12 kwietnia tego roku. Co ważne, nasz kraj zapłaci jedynie za ich remont – około 14 milionów dolarów. Same maszyny otrzymamy za darmo z nadwyżek amerykańskiej armii, w ramach programu EDA – Excess Defense Articles. Program ten umożliwia Stanom Zjednoczonym przekazywanie najbliższym sojusznikom sprzętu i wyposażenia wojskowego, które nie jest już potrzebne US Armed Forces. Jak zapowiada rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia MON mjr Krzysztof Płatek, pierwszy Hercules C-130H powinien przylecieć do Polski jeszcze w tym roku. – Kolejne dotrą do Polski do 2024 roku – mówi.