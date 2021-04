Nowy batalion na Lubelszczyźnie

Najpierw jednak konieczne jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury. Budynki, które już stoją na terenie kompleksu muszą zostać wyremontowane, obok nich pojawią się także nowe. Takie prace mogą potrwać kilka lat, dlatego wojsko zdecydowało się zbudować na terenie lotniska miasteczko kontenerowe. – To rodzaj zabudowy tymczasowej, z jakiej wojsko korzysta m.in. w czasie misji. Służba w takim miejscu nie wiąże się z żadnymi utrudnieniami. Tego typu infrastruktura jest całkowicie samowystarczalna – mówi mjr Przemysław Lipczyński, oficer prasowy 18 Dywizji Zmechanizowanej. Dodaje, że za zbudowanie miasteczka odpowiadają żołnierze wojsk inżynieryjnych, a konkretniej 2 Pułku Saperów i 2 Pułku Inżynieryjnego. Natomiast dostarczeniem kontenerów na plac budowy zajmują się wojskowi z 1 Brygady Logistycznej. Prace już trwają. – Do tej pory na terenie dawnego lotniska stanęło 145 różnego rodzaju kontenerów: 103 mieszkalno-biurowe, 15 sanitarnych i 35 magazynowych, a także cztery, które tworzą elektrownię polową – wylicza major Lipczyński.

Garnizon Biała Podlaska powstaje na terenie dawnego wojskowego lotniska, gdzie do 2000 roku stacjonował 61 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Po likwidacji jednostki teren został podporządkowany różnym podmiotom, m.in. miastu i Agencji Mienia Wojskowego. Trzy lata temu 606-hektarowa działka wróciła jednak do wojska. Na lotnisku, zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, ma powstać kompleks szkoleniowy i koszary dla jednostek podległych 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Dzięki tymczasowym koszarom będzie tu mogło służyć 900 żołnierzy. To wojskowi z formowanego właśnie batalionu zmechanizowanego. Teraz stacjonuje on w Wesołej, gdzie mieści się 1 Warszawska Brygada Pancerna. To właśnie jej będzie docelowo podlegał. Nowy batalion wzmocni pancerniaków po tym, jak dwie tego typu jednostki, z Chełma i Zamościa, zostały podporządkowane nowej 19 Brygadzie Zmechanizowanej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zmechanizowani rozpoczną służbę w nowym garnizonie już w czerwcu.

Jednak to nie jedyna wojskowa inwestycja w Białej Podlaskiej. Ma tu także stacjonować drugi batalion zmechanizowany 1 Brygady Pancernej (jego formowanie rozpocznie się w przyszłym roku), a także żołnierze z kompanii saperów, kompanii rozpoznawczej i batalionu transportowego. Na terenie dawnego lotniska ma powstać także dywizyjny ośrodek szkolenia. W sumie nowy garnizon ma liczyć 2,5 tys. żołnierzy.

Czy znajdzie się tylu chętnych do służby? Mjr Lipczyński uważa, że nie ma powodów do obaw. – W tym regionie jest bardzo dużo chętnych. Wojsko już tu kiedyś stacjonowało, ale po likwidacji jednostki żołnierze przenieśli się do innych. Docierają do nas sygnały, że wielu z nich chciałoby wrócić w rodzinne strony, nie rezygnując przy tym ze służby – mówi oficer prasowy. – Poza tym w tym regionie jest wielu ochotników zainteresowanych rozpoczęciem przygody z armią. Dlatego prowadzimy intensywną kampanię informacyjną, współpracujemy m.in. ze szkołami wyższymi czy wojskowymi komendami uzupełnień i dzięki temu docieramy do potencjalnych zainteresowanych. Odzew jest bardzo duży, więc nie spodziewamy się problemów z ukompletowaniem tych jednostek – dodaje.

Zakończenie prac oraz formowania nowych jednostek zaplanowano na 2026 rok.