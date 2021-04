Ciągła rekrutacja do mazowieckich terytorialsów – zgłoś się już dziś na dodatkowe szkolenie w maju!

Terytorialna służba wojskowa cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem. W miniony piątek szeregi mazowieckich terytorialsów zasiliło 87 nowych ochotników. Za miesiąc kolejne, dodatkowe powołanie do służby, a w wakacje trzecia edycja projektu „Wakacje w WOT”.

W miniony piątek, 9 kwietnia odbyło się trzecie w tym roku powołanie do terytorialnej służby wojskowej w 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza. Tego dnia powołano 87 nowych kandydatów na terytorialsów. Już za miesiąc, 14 maja będzie kolejna okazja by spróbować swoich sił w szeregach WOT, ponieważ brygada doplanowała dodatkowe szkolenie dla ochotników. 25 czerwca ruszy także trzecia edycja projektu „Wakacje w WOT”. Będą to dwa szkolenia podstawowe dedykowane uczniom i studentom, a także nauczycielom. W ten sposób 5MBOT daje możliwość skorzystania ze swojej oferty osobom uczącym się, bez konieczności rezygnacji z zajęć lekcyjnych. Pierwsze z wakacyjnych szkoleń rozpocznie się 25 czerwca, zakończy się przysięgą wojskową 10 lipca. Drugie szkolenie nie kolidujące z nauką i studiami rozpocznie się 20 sierpnia i potrwa do 4 września. Jego zwieńczenie również będzie uroczysta przysięga wojskowa.

Każde wcielenie do 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. RÓJ, przyciąga ochotników z całego północnego Mazowsza i głównie są to osoby młode. Jak pokazują statystyki średnia wieku żołnierzy Obrony Terytorialnej to 32 lata, a co trzeci żołnierz formacji ma mniej niż 25 lat.