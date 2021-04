Kolejny transport z pomocą humanitarną

10 kwietnia Dowództwo Operacyjne RSZ w ramach wolnej przestrzeni ładunkowej zorganizowało transport lotniczy pomocy humanitarnej do Libanu.

Na północy Libanu działa wiele organizacji, które wspierają ludność cywilną, między innymi Caritas Liban, który w ramach akcji humanitarnej otrzymał 100 koncentratorów tlenu, przekazanych przez Caritas Polska. Ponadto 3 tony mleka w proszku trafiło do Stowarzyszenia Youth of Hope od Polskiej Fundacji Fenicja im. św. Charbela.



Południe Republiki Libańskiej, to teren odpowiedzialności UNIFIL, gdzie jest realizowana pomoc humanitarna nie tylko przez IrishPolBatt, ale również pozostałe bataliony. Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL, na wniosek Engagement Team, otrzymał artykuły medyczne, w tym 10 000 szt. maseczek ochronnych do przeciwdziałania zakażeniom COVID-19 od Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z przeznaczaniem na wsparcie lokalnej ludności cywilnej.



„Niestety sytuacja ekonomiczna w Republice Libańskiej jest nadal trudna, co pogłębia dysproporcje społeczne. Impas, z którym muszą się zmierzyć mieszkańcy Libanu nie jest dla nich łatwy, a zaangażowanie polskich żołnierzy we wsparcie ludności cywilnej jest niezwykle istotne” – powiedział oficer Engagement Team.