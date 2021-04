Gorące szkolenie logistyków

Wiosna to okres intensywnego szkolenia dla zmotoryzowanych. Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej równolegle realizują zadania wsparcia społeczeństwa w walce z koronawirusem i prowadzą programowe szkolenia pododdziałów.

Czym w ogóle jest napalm? Napalm jest ciekłym środkiem zapalającym, chemicznym stosowany jako bojowy środek zapalający. W czasie spalania wydziela duże ilości ciepła oraz toksyczne dymy, które podrażniają oczy i układ oddechowy. Napalm, dzięki swojej konsystencji, ma zwiększoną przyczepność do podpalanych powierzchni (pali się także na tafli wody). Wszystko to powoduje, że jest bardzo trudny do ugaszenia. Użycie napalmu w szkoleniu wojsk jako bojowego środka zapalającego ma na celu odzwierciedlić potencjalną sytuację zagrożenia i nauczyć szkolonych zasad prawidłowego postępowania z ogniem w warunkach ograniczonej widoczności.

– Zamierzeniem szkoleniowym pododdziału z ochrony przed środkami zapalającymi jest zapewnienie wojskom warunków do skutecznego prowadzenia działań bojowych w warunkach zagrożenia użycia środków zapalających – zaznaczył szef wojsk chemicznych brygady, major Marcin Grocki.

Najważniejszą częścią szkolenia praktycznego podczas czwartkowych zajęć było pokonanie każdego z elementów toru napalmowego. Tor mierzy około 150 metrów długości. Żołnierze w pełnym oporządzeniu, wyposażeni w broń etatową oraz w maski przeciwgazowe przebiegali przez kolejne przeszkody. W specjalnych metalowych rynnach, pojemnikach i w zagłębieniach obok każdej przeszkody palił się napalm. Czarny, gęsty dym skutecznie ograniczał widoczność, a bardzo wysoka temperatura utrudniała stawianie kolejnych kroków. Wszechobecny ogień z pewnością pozwala na sprawdzenie kondycji psychofizycznej każdego pokonującego tor żołnierza.

Dodatkowo podczas zajęć żołnierze doskonalili umiejętności z zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, rozpalania i gaszenia napalmu.

Celem tego typu szkolenia jest uodpornienie psychiczne żołnierzy i wyćwiczenie prawidłowych reakcji w czasie realnego zagrożenia życia i zdrowia.

Tekst: ppor. Anna Dominiak