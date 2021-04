Neutralizacje niebezpiecznych obiektów w Szczecinie

We wtorek, 6 kwietnia, Nurkowie Minerzy 12 Dywizjonu Trałowców skutecznie usunęli i zneutralizowali bombę głębinową, którą wraz z urobkiem zassała pogłębiarka pracująca na torze wodnym Szczecin - Świnoujście. Do niebezpiecznego znaleziska doszło w świąteczną niedzielę, 4 kwietnia. Pracująca pogłębiarka wydobyła na swój pokład bombę głębinową typu WBD pochodzenia niemieckiego. Obiekty tego typu zawierają w sobie ponad 120 kg materiału wybuchowego. Szczęśliwie dla załogi pogłębiarki bomba nie była uzbrojona w zapalniki, a jej kadłub był rozszczelniony. Operacja polegała na usunięciu bomby z eżektora pogłębiarki i przetransportowaniu w bezpieczne miejsce, gdzie została zneutralizowana metodą tradycyjną poprzez wysadzanie.

Już kolejnego dnia, 7 kwietnia, Grupa Nurków Minerów przystąpiła do operacji usuwania bomby lotniczej znalezionej w basenie Kaszubskim portu Szczecin. W wyniku rekonesansów obiekt zidentyfikowano jako 500 funtową amerykańską bombę lotniczą typu AN-M76. Jej masa całkowita to ponad 200 kg, długość ponad metr przy średnicy ok. 35 cm. Ze względu na bliskość infrastruktury portowej i duże niebezpieczeństwo przy ewentualnym wydobyciu, operacja została podzielona na dwa etapy.

Pierwszego dnia bomba została uniesiona nad dno i ostrożnie wyholowana w toni wodnej z miejsca zalegania. Przetransportowano ją w rejon przekopu Mieleńskiego, który jest znacznie oddalony od zabudowań i infrastruktury. Tam nurkowie osadzili bombę na dnie i przygotowali do neutralizacji w kolejnym dniu. W czwartek, 8 kwietnia, po podłożeniu ładunków wybuchowych bombę skutecznie zneutralizowano. Usunięte w ostatnich dniach obiekty nie będą stanowiły więcej zagrożenia dla żeglugi na torze wodnym Szczecin-Świnoujście i w basenach szczecińskiego portu.

Tekst: kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski