Morskie targi zbrojeniowe, czyli surfowanie po sieci

Eksperci od techniki morskiej oraz sprzętu i uzbrojenia przeznaczonego dla morskich komandosów po raz 16. spotkają się na targach zbrojeniowych Balt Military Expo. Impreza zaplanowana na 20–22 kwietnia będzie wyjątkowa, bo prowadzona wyłącznie online. Podczas targów odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON, organizowana przez OBR CTM SA i AMW.

Torpedy, rakiety, armaty. Skonstruowane z myślą o środowisku morskim radary i sonary. Systemy dowodzenia i łączności. Urządzenia do zwalczania okrętów podwodnych. Rozwiązania przeznaczone do walki minowej. Morskie samoloty, śmigłowce i drony. I wreszcie wszelkiego rodzaju uzbrojenie oraz sprzęt dla nurków i komandosów. Od 1998 roku w Trójmieście odbywają się bałtyckie targi zbrojeniowe Balt Military Expo. W tym roku zaplanowana na 20–22 kwietnia impreza będzie wyjątkowa, gdyż z powodu pandemii w pełni online. – Musimy dostosować się do sytuacji – tłumaczy Paweł Orłowski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, organizatora Balt Military Expo. – Wykorzystujemy wszystkie możliwości, m.in. rozwiązania cyfrowe, aby podtrzymywać i zacieśniać relacje z partnerami handlowymi. Chodzi o to, by gospodarka mogła dalej działać – dodaje.



Film: amberexpo.pl