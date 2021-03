Żołnierze, zdrowych świąt Wielkiejnocy!

Spotkania, podczas których zwierzchnik sił zbrojnych składa świąteczne życzenia żołnierzom, są już tradycją . Niestety panująca pandemia COVID-19 nie ułatwia ich organizacji. Dlatego już trzeci raz z rzędu wydarzenie odbyło się w formule online. – Wolałbym złożyć te życzenia osobiście, tak jak to wcześniej bywało, odwiedzić żołnierzy w którymś z kontyngentów, ale w tym roku okazało się to niemożliwe z powodu pandemii koronawirusa. Na szczęście nie przeszkodziła ona temu, aby spotkać się w czasie rzeczywistym – zwrócił się do żołnierzy Andrzej Duda.

Do życzeń przyłączyła się Agata Kornhauser-Duda, pierwsza dama. – Chciałabym, aby przynajmniej dla części z państwa był to czas odpoczynku i wytchnienia od codziennych, niełatwych obowiązków – mówiła. Podkreśliła także, że czas Wielkanocy to symbol zwycięstwa życia nad śmiercią. – Chciałabym, aby był to też czas przepełniony nadzieją na to, że wspólnymi siłami uda nam się pokonać pandemię koronawirusa i kolejne święta będziemy mogli spędzić wspólnie i osobiście złożyć sobie życzenia – mówiła do żołnierzy.

Natomiast Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podkreślił, że ostatni rok był czasem wyzwań. – To czas, w którym żołnierze byli na pierwszej linii, wśród tych, którzy pomagali poszkodowanym przez koronawirusa. Dziękuję za tę służbę, zaangażowanie i ofiarność – powiedział. Szef MON-u zwrócił także uwagę, że w tej walce brali udział nie tylko wojskowi medycy, ale także żołnierze z wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej. – Wasza służba jest dostrzegana przez społeczeństwo. To buduje poczucie bezpieczeństwa w ojczyźnie – zaznaczył. Przypomniał także, że mimo pandemii żołnierze cały czas podnosili swoje kwalifikacje, odbywały się też, choć w ograniczonej formie, ćwiczenia, np. „Defender Europe ’20”. – Dziękuję za to. Życzę paniom i panom w mundurach zdrowych, wesołych świąt Zmartwychwstania Pańskiego! – zwrócił się minister do wojskowych.



Film: Kancelaria Prezydenta RP

W świątecznym spotkaniu, oprócz pary prezydenckiej i ministra obrony narodowej, wzięli także udział przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, z jego szefem gen. Rajmundem T. Andrzejczakiem na czele, reprezentanci jednostek wojskowych z całego kraju, a także duchowieństwa i polskich kontyngentów wojskowych. Wydarzenie zorganizowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.