Dowódca V Korpusu U.S. Army z wizytą w Dowództwie WOT

30 marca br. wizytę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej złożył gen. broni Johnem Kolasheski, dowódca V Korpusu U.S. Army, który jest jednocześnie dowódcą Wysuniętego Dowództwa V Korpusu U.S. Army w Polsce z siedzibą w Poznaniu.

Wizyta miała charakter kurtuazyjny, a jej celem było zapoznanie Dowódcy V Korpusu U.S. Army z rolą Wojsk Obrony Terytorialnej i ich strukturą oraz omówienie możliwych pól do współpracy w przyszłości. Amerykański dowódca zadeklarował, że będzie starał się angażować żołnierzy WOT we wspólne szkolenia z żołnierzami V. Korpus U.S. Army.

Obecność V Korpusu w Polsce jest namacalnym dowodem wzmocnienie relacji polsko-amerykańskich. Decyzja o reaktywacji V Korpusu i ustanowieniu wysuniętego punktu dowodzenia w Polsce nastąpiła w drugiej połowie 2020 roku. Stanowisko dowodzenia Sił Zbrojnych USA w Polsce wzmacnia wzajemne relacje wojskowe i pozwala sprawowanie kontroli sił operacyjnych w całej Europie. Zaangażowanie polityczne i militarne USA w Europie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszego kontynentu i całego obszaru euroatlantyckiego.