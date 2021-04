Wesołego Alleluja!

Święta Wielkiej Nocy to czas wiary, miłości i nowego życia. To czas wielkiego zwycięstwa jedności ponad podziałami.

Już od roku pandemia zmienia nasze życie. Społeczeństwa przechodzą wielki sprawdzian z solidarności i wspólnotowego działania. Dziękuję za wkład w tę walkę, niezawodność i za to, że zawsze stoją Państwo na straży bezpieczeństwa Polaków.

Z okazji zbliżających się Świąt życzę Państwu, by były one czasem umacniania więzi z najbliższymi osobami. By przyniosły nadzieję i spokój. By dodały Państwu siły do podejmowania kolejnych wyzwań.