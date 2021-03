Nagroda Dyrektora WIM ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

Dla ratownika - za osobiste męstwo lub dla przedstawiciela instytucji, która znacząco wpłynęła na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. W takich kategoriach przyznawana jest nagroda Dyrektora WIM Animus Fortis (Mężny Duch). "Męstwo nie polega na noszeniu broni, bo męstwo nie trzyma się żelaza, lecz serca" - kardynał Stefan Wyszyński. Na zgłoszenia czekamy do 10 maja br.

2. Dla przedstawiciela instytucji, która znacząco wpłynęła na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie.

Nominować do nagrody będzie Kapituła złożona z 13 członków. W skład Kapituły wchodzą Dyrektor WIM, Przewodniczący Rady Naukowej WIM, przedstawiciele: Prezesa Kancelarii Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia, Stowarzyszenia „Szpital Ujazdowski”, portalu „Rynek Zdrowia”, czasopisma „Lekarz Wojskowy” oraz przedstawiciele WIM.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby oraz instytucje w formie pisemnego wniosku kierowanego do Dyrektora WIM. Kandydatury można zgłaszać do 10 maja br.

Załączniki:

Wniosek o nagrodę indywidualną

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

Zarządzenie Dyrektora WIM w sprawie Nagrody Animus Fortis (Mężny Duch)

Źródło: WIM; MON