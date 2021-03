Hardun nie tylko na poligon

Ciężki kołowy pojazd ewakuacji i ratownictwa technicznego Scania 8x8 Hardun przeznaczony jest do wykonywania zadań zabezpieczenia technicznego pododdziałów mających w wyposażeniu pojazdy kołowe oraz zadań ratownictwa technicznego, w szczególności kołowych transporterów opancerzonych Rosomak.

REKLAMA

W 55 Batalionie Remontowym pojazd użytkowany jest jednak nie tylko podczas ćwiczeń poligonowych, ale również do zabezpieczenia bieżącej działalności pododdziału. Jego wyposażenie w narzędzia i urządzenia, umożliwiające holowanie oraz naprawy uszkodzonych pojazdów znacząco wzmocniły potencjał remontowy batalionu, a tym samym 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Wykorzystywanie Harduna na co dzień np. do wyjęcia bloku silnika z KTO Rosomak czy holowania uszkodzonych pojazdów, ułatwia pracę specjalistom z warsztatów stacjonarnych oraz pozwala na doskonalenie umiejętności obsługi załodze pojazdu.

Tekst: kpt. Piotr Płuciennik