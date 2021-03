Szczepienia w 8 FOW

W jednostkach wojskowych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża rozpoczął się proces szczepienia przeciw COVID-19 zgodnie z harmonogramem Narodowego Programu Szczepień. W poniedziałek, 29 marca, w Porcie Wojennym w Świnoujściu marynarze otrzymali swoje pierwsze dawki szczepionki.

- Zaczynamy od ludzi, których służba jest najważniejsza, których służba związana jest również z ryzykiem zakażenia dlatego, że na co dzień pomagają w opiece nad chorymi. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby zaszczepić wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego. Ten proces będzie przebiegał szybko i sprawnie - powiedział Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej podczas inauguracji procesu szczepień żołnierzy w Wojskowym Instytucie Medycznym.



Minister Błaszczak zaznaczył, że najlepszym rozwiązaniem jest zaszczepienie jak największej części populacji. Szczególnie jest to istotne w przypadku żołnierzy Wojska Polskiego - Oczywiście zadaniem podstawowym Wojska Polskiego jest obrona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze ćwiczą mimo epidemii, zachowując oczywiście reżim sanitarny. Wszyscy doskonale wiemy, że powrót do normalności będzie konsekwencją zaszczepienia jak największej części Polskiej populacji. W związku z tym też szczepienia żołnierzy Wojska Polskiego – mówił minister.



W pierwszej kolejności szczepienia otrzymują żołnierze, którzy bezpośrednio biorą udział w walce z pandemią. Żołnierze z jednostek wojskowych 8 FOW codziennie, już od wielu miesięcy, wspierają działania służb w walce z przeciwdziałaniem COVID-19 m.in.: personelu stacji sanitarno-epidemiologicznych, organów administracji publicznej, policjantów i medyków. Żołnierze pomagają również w zabezpieczeniu funkcjonowania szpitali z województwa zachodniopomorskiego. Wcześniej w ramach tzw. etapu zero szczepieni byli żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej z korpusu medycznego świnoujskiej 8 Flotylli.

Źródło: 8 FOW