Awans polskiego generała

Zgodnie z propozycją strony amerykańskiej stanowisko zastępcy dowódcy V Korpusu Wojsk Lądowych USA obejmie gen. dyw. Adam Joks – poinformował dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Wcześniej spotkał się z gen. broni Johnem Kolasheskim, dowódcą jednostki, która odpowiada za dowodzenie amerykańskim pododdziałami stacjonującymi w Polsce.



Minister Mariusz Błaszczak i gen. broni John Kolasheski



Gen. broni John Kolasheski, dowódca V Korpusu Sił Lądowych US Army z Fort Knox w stanie Kentucky, jednostki, która odpowiada za dowodzenie amerykańskim pododdziałami stacjonującymi na wschodniej flance NATO przyleciał do Polski. Dziś spotkał się dziś z Mariuszem Błaszczakiem, ministrem obrony narodowej. – Zgodnie z propozycją strony amerykańskiej stanowisko zastępcy dowódcy w Fort Knox w Stanach Zjednoczonych będzie sprawował Polak, gen. dyw. Adam Joks – poinformował po obradach szef MON. – To bardzo ważna funkcja, która dowodzi naszych bardzo bliskich relacji. Doświadczenie gen. Joksa jako dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej, zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a także dowódcy natowskiego Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) jest bezcenne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego – zaznaczył. Minister poinformował, że gen. dyw. Joks obejmie obowiązki w Stanach Zjednoczonych w połowie roku. Wówczas w Poznaniu, gdzie mieści się Wysunięte Dowództwo V Korpusu, służbę rozpocznie amerykański generał.



Minister Błaszczak poinformował także, że rozmawiał z gen. Kolasheskim o polsko-amerykańskiej umowie, która została zawarta 15 sierpnia 2020 roku. – Ta umowa jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa Polski. Dzięki niej armia Stanów Zjednoczonych, jeżeli będzie taka konieczność, będzie mogła wesprzeć siły polskie i natowskie – powiedział. – Implementacja tej umowy odbywa się bez przeszkód – zapewnił.



Minister przypomniał także, że polscy i amerykańscy żołnierze wspólnie się szkolą. Miało to miejsce nawet w ubiegłym roku, kiedy świat walczył z pandemią COVID-19, takie działania zostały też zaplanowane na kolejne lata. – Dzięki temu interoperacyjność między wojskami wzrasta z roku na rok, dzięki temu Polska i wschodnia flanka NATO są bezpieczniejsze – zaznaczył.



O tym, jak ważna dla bezpieczeństwa sojuszników jest polsko-amerykańska współpraca mówił dziś także gen. Kolasheski. – Wysunięte dowództwo V Korpusu i jego lokalizacja w Polsce nie tylko zacieśnia nasze więzy obronne, ale także zapewnia większe bezpieczeństwo nie tylko dla Polski, ale i całego regionu – powiedział. Dowódca podziękował ministrowi Błaszczakowi za udaną współpracę, a także za wyznaczenie na stanowisko zastępcy dowódcy V Korpusu gen. dyw. Adama Joksa. – Pozycja, którą obejmie generał, to jasny sygnał bardzo bliskiej, silnej współpracy między siłami zbrojnymi Polski i Stanów Zjednoczonych. Czekamy, aż generał dołączy do naszego zespołu – dodał.