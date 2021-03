Wielkanocne potrawy trafiły do kombatantów

Domowy żurek, wielkanocna babka czy cukrowy baranek to tylko kilka potraw, które znalazły się w wielkanocnych paczkach dla kombatantów z warszawskiej Pragi. Paczki przygotował Zarząd Dzielnicy Praga – Północ, a dzięki wzorowej współpracy Urzędu Dzielnicy z 5 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej rozwieźli je żołnierze 54 batalionu lekkiej piechoty z Zegrza.

Opieka nad kombatantami jest jednym z wielu zadań, jakie wykonują żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej nie tylko w czasie pandemii. To kombatanci są dla żołnierzy wzorem i inspiracją do działania, dlatego chętnie angażują się w wiele inicjatyw na rzecz bohaterów.

Wielkanoc to już kolejne święta podczas których kombatanci pozostaną samotni, ze względu na obecną sytuację pandemiczną w kraju. Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy chcąc podkreślić, że stolica pamięta o swoich bohaterach przygotował ponad 70 paczek świątecznych. W sobotę, 27 marca, trafiły one do rąk najbardziej zasłużonych seniorów związanych z prawobrzeżną Warszawą.