Złoto ustrzelone w Indiach

Trzeci srebrny medal dla reprezentacji Polski wywalczyła w strzelaniu do rzutków – w konkurencji trap – szer. Sandra Bernal. Polka awansowała z szóstym wynikiem do finału, ale za to w najważniejszej fazie zawodów spisywała się znacznie lepiej. Bernal przed ostatnim 50. strzałem wyprzedzała o jedno trafienie Słowaczkę Zuzannę Rehak-Stefeckową. Niestety, Polka w ostatniej próbie nie trafiła do celu. Natomiast jej rywalka strąciła rzutka i doprowadziła do remisu oraz dogrywki. W dodatkowej rozgrywce lepsza okazała się Słowaczka. Mimo przegranej nasza zawodniczka cieszyła się ze zdobycia kwalifikacji olimpijskiej dla reprezentantki Polski w konkurencji trap.

Natomiast brązowe medale w New Delhi wywalczyli: szer. Oskar Miliwek (był trzeci w pistolecie szybkostrzelnym, 2x30 strzałów), szer. Aneta Stankiewicz (karabin dowolny 3x40) i drużyna kobiet (karabin pneumatyczny). Miliwek debiutujący w finale seniorskich zawodów o Puchar Świata przegrał tylko z Estończykiem Peeterem Oleskiem i Hindusem Vijayveerem Sidhu. Z kolei Stankiewicz z wynikiem 1179 pkt. (na 1200 możliwych do zdobycia) triumfowała w eliminacjach. W finale poszło jej jednak trochę gorzej. Po strzelaniu w postawie klęczącej i leżącej była piąta. Brąz zapewniło jej natomiast lepsze strzelanie w „stójce”. Stankiewicz zdobyła również brąz w rywalizacji drużynowej w karabinie pneumatycznym. Wraz z nią strzelały: szer. Aleksandra Szutko i Natalia Kochańska.

Zdobywczyni trzech medali dla Polski była też o krok od podium w rywalizacji karabinowych mikstów. Wraz z szer. Tomaszem Bartnikiem zajęła czwarte miejsce, a w meczu o brąz Polacy przegrali z amerykańską parą Mary Tucker i Lucas Kozeniesky.

Najwięcej medali wywalczyli w Indiach reprezentanci gospodarzy: 15 złotych, 9 srebrnych i sześć brązowych. Drugie miejsce w klasyfikacji medalowej zajęła reprezentacja Stanów Zjednoczonych (4 – 3 – 1), trzecie – Włoch (2 – 0 – 2), czwarte – Danii (2 – 0 – 1), piąte – Polski (1 – 3 – 3).