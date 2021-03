Z klasą dla miłośników lotnictwa

List intencyjny w sprawie utworzenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach klasy o profilu lotniczym podpisali Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej i Adam Lubiak, starosta wołomiński. – Otwiera to nową formułę współpracy, ale tak naprawdę znamy się już od lat – mówił podczas wydarzenia szef MON-u. Przypomniał, że uczniowie ze szkoły w Urlach biorą udział w uroczystościach patriotycznych, pomagają także porządkować groby bohaterów. Teraz będą mieli szansę uczyć się w klasie o profilu lotniczym, w tym celu szkoła nawiązała współpracę z 23 Bazą Lotnictwa Taktycznego . – To bardzo ważne, aby młodzież, która interesuje się wojskiem, mogła na co dzień współpracować z żołnierzami – zaznaczył Mariusz Błaszczak. Minister obrony liczy na to, że absolwenci liceum zasilą kiedyś szeregi Wojska Polskiego.

Czego nastolatkowie będą się uczyć w nowej klasie? – Pokażemy młodym ludziom, na czym polega praca w siłach powietrznych – mówił płk pil. Krzysztof Stobiecki, dowódca 23 BLT. Jak dodał, mimo że profil klasy nosi nazwę lotniczy, nauka nie będzie ukierunkowana tylko na kształcenie pilotów. – Lotnictwo to też personel, który obsługuje samoloty, kieruje ruchem lotniczym czy straż pożarna, która utrzymuje lotniskową infrastrukturę. Chcemy pokazać, że w siłach powietrznych jest miejsce dla każdego, nie tylko dla pilotów. Mam nadzieję, że wielu absolwentów połknie bakcyla i zdecyduje się kontynuować naukę w dęblińskiej Szkole Orląt – mówił dowódca.



Natomiast Adam Lubiak, starosta wołomiński, zapowiedział, że w liceum powstanie także internat, dzięki temu w szkole będzie się mogła kształcić młodzież spoza powiatu. – Zapraszamy wszystkie młode osoby, które chciałyby spróbować przygody z lotnictwem – zachęcał.

Klasa o profilu lotniczym to nie pierwsza taka inicjatywa Liceum Ogólnokształcącego w Urlach. W szkole są już klasy przygotowujące do zawodu ratownika czy stewarda, a także do służby w Policji czy Wojsku Polskim. Dzięki temu, że placówka jest objęta ministerialnym programem „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, młodzież, która zdecydowała się na ten ostatni profil, ma okazję uczyć się musztry, strzelania, czarnej i zielonej taktyki, obrony przed bronią chemiczną, topografii czy łączności pod okiem instruktorów z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego. Natomiast absolwenci liceum w Urlach mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wojskowych szkół oficerskich, pierwszeństwo podczas naboru do WOT-u, a także krótszą służbę przygotowawczą.