Kto najlepszym żołnierzem w sporcie powszechnym w 2020 roku?

Już po raz dziewiąty inaugurujemy nasz „Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców Wojska Polskiego”. Od dzisiaj możecie głosować na najlepszego żołnierza w sporcie powszechnym. Kto nim zostanie zależy od was! Wasze typy przyjmujemy do 1 kwietnia. Pozostałych laureatów wyłoni kapituła. Wyniki przedstawimy 15 kwietnia na Gali Sportu Wojskowego.





Pandemia COVID-19 poważnie utrudniła organizację sportowych mistrzostw Wojska Polskiego, których wyniki zaliczane są do współzawodnictwa w sporcie powszechnym w Siłach Zbrojnych RP. Ostatecznie w 2020 roku odbyło się pięć takich czempionatów – wszystkie w ramach Spartakiady Wojskowej, której gospodarzem była 9 Brygada Kawalerii Pancernej. W poszczególnych konkurencjach wybrano „najbardziej wartościowych zawodników” i właśnie spośród nich będziecie mogli wybrać tego, który zostanie wyróżniony tytułem: Mistrz Sportu Powszechnego. Wyjątkowo w tym roku do wyboru macie nie dziesięciu, lecz pięciu kandydatów.



Mistrza sportu powszechnego w „Plebiscycie na najpopularniejszych sportowców Wojska Polskiego” wybiorą tradycyjnie nasi czytelnicy. Pozostałe laury – Sportowiec Roku, Trener Roku oraz Nadzieja Sportu Wojskowego – przyzna kapituła naszego plebiscytu, złożona z oficerów na co dzień zajmujących się organizacją rywalizacji sportowej w Wojsku Polskim oraz osób, które od lat śledzą wyniki osiągane przez sportowców wojskowych. Nagrody redakcji „Polski Zbrojnej” zostaną wręczone na dorocznej Gali Sportu Wojskowego, która odbędzie się 15 kwietnia.



Co trzeba zrobić, by oddać głos? Poniżej znajduje się specjalny moduł konkursowy. Do wyboru jest pięciu kandydatów. Głos można oddać tylko na jednego z nich.







Uwaga! Jeżeli ankieta została wypełniona poprawnie, formularz powinien zniknąć. Aby dokończyć głosowanie, sprawdź swoją skrzynkę pocztową. Znajdziesz w niej mail od nas z linkiem do autoryzacji (mail generowany jest automatycznie i w zależności od ustawień serwerów i programów pocztowych może trafić do folderu ze spamem). Dopiero po potwierdzeniu udziału w głosowaniu twój głos zostanie zapisany. Podkreślmy – każdy ma jeden głos i nie jest możliwe głosowanie powtórne. Regulamin konkursu - pobierz plik.



Kandydaci do tytułu Mistrz Sportu Powszechnego



St. szer. Patryk Cymbała (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej / 23 Śląski Pułk Artylerii Bolesławiec) mistrz Wojska Polskiego w strzelaniu z karabinka.



Sierż. Tomasz Jędraszek (16 Dywizja Zmechanizowana / 4 Brodnicki Pułk Chemiczny) mistrz Wojska Polskiego w biegu patrolowym, wicemistrz WP w drużynowym biegu patrolowym.



St. szer. Michał Kalata (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej / 10 Brygada Kawalerii Pancernej Świętoszów) najlepszy zawodnik mistrzostw Wojska Polskiego w biegu na orientację (w kategorii M-21 zdobył złoto w biegu średniodystansowym i srebro w sprincie; wraz z kolegami wygrał też sztafetę seniorów).



Kpt. Marek Mirowski (12 Dywizja Zmechanizowana / Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań) mistrz Wojska Polskiego w strzelaniu z pistoletu wojskowego (w rywalizacji indywidualnej, drużynowej i zespołowej).



St. szer. Maciej Skibski (16 Dywizja Zmechanizowana / 8 Batalion Walki Radioelektronicznej Grudziądz) mistrz Wojska Polskiego w pokonywaniu toru przeszkód ośrodka sprawności fizycznej, brązowy medalista w drużynowym pokonywaniu toru przeszkód OSF.