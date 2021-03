Żołnierz 8 Bazy wyróżniony przez ministra obrony narodowej

Ratownik z Zespołu Ewakuacji Medycznej plut. Małgorzata Michoń otrzymała wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej za wzorową służbę i ofiarną walkę podczas pandemii COVID-19.

Należący do 8BLTr Zespół Ewakuacji Medycznej to pododdział, który posiada zdolność transportu rannych i chorych pacjentów drogą lotniczą z wykorzystaniem samolotu #CASA #C295M. Do dyspozycji wojskowych lekarzy i ratowników są respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, materace podciśnieniowe dla pacjentów z urazami, różnego rodzaju nowoczesne unieruchomienia kończyn oraz opatrunki podciśnieniowe.

Pani plutonowy Michoń wykonując obowiązki na zajmowanym stanowisku brała udział w kilkudziesięciu misjach ewakuacji medycznej, zabezpieczając transport do kraju rannych, chorych i porażonych z wielu regionów świata. Podczas służby uczestniczyła w ewakuacjach z Ukrainy poszkodowanych i rannych podczas starć na Majdanie. Zabezpieczała także przelot repatriantów z Ukrainy oraz ewakuację medyczną rannych po ataku terrorystycznym w Tunezji. Plutonowy Michoń w ramach działalności w 8. BLTr prowadziła również zabezpieczenie medyczne wylotów do Indii z pomocą humanitarną a także do Afryki. Uczestniczyła w kilkudziesięciu ćwiczeniach międzynarodowych z przedstawicielami armii państw sojuszniczych.