Najwyżsi rangą dowódcy polskiej armii z wizytą w HSW

Huta Stalowa Wola S.A. gościła szefa Sztabu Generalnego WP gen. Rajmunda Andrzejczaka, dowódcę operacyjnego RSZ gen. broni Tomasza Piotrowskiego oraz szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Dowództwie Generalnym RSZ gen. bryg. Sławomira Dudczaka. Wizyta była okazją do omówienia programów realizowanych w HSW dla Sił Zbrojnych RP.

Spotkanie rozpoczęło się na poligonie w Nowej Dębie od pokazu dynamicznego Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego (ZSSW-30) zintegrowanego z KTO Rosomak. To obecnie jeden z najważniejszych i najbardziej zaawansowanych technicznie projektów opracowywany przez polski przemysł obronny. Bartłomiej Zając, prezes zarządu HSW, omówił zrealizowany zakres badań kwalifikacyjnych bezzałogowej wieży. Pod koniec 2020 r. system przeszedł kluczowe badania, podczas których sprawdzono między innymi możliwości ogniowe systemu z armatą 30mm i polskimi przyrządami obserwacyjno-celowniczymi oraz wyrzutni PPK przy użyciu pocisku Spike LR.

– Zdobyte długoterminowe kontrakty na sprzęt wojskowy oraz szerokie kompetencje badawczo-rozwojowe spowodowały w ostatnich latach dynamiczny rozwój Huty Stalowa Wola. Artyleria lufowa i rakietowa, systemy wieżowe, a w nadchodzącej przyszłości także bojowe wozy piechoty, czyli to, co dziś znajduje się w ofercie zakładu, pokazuje jego wszechstronność w tworzeniu technologii dla SZ RP. Realizacja kontraktów dla MON, to dla nas powód do dumy i motywacja do dalszej pracy dla wspólnego bezpieczeństwa – powiedział Dariusz Gwizdała, członek zarządu PGZ S.A.