Polacy zaszczepią pracowników Kwatery Głównej NATO

Ponad 20 polskich medyków poleci w czwartek do Belgii, gdzie w ciągu trzech dni zaszczepi przeciwko wirusowi COVID-19 około 3,5 tys. urzędników Kwatery Głównej NATO w Brukseli. Polska przekaże na ten cel szczepionki firmy AstraZeneca z naszych zapasów. Za akcję szczepień podziękował Jens Stoltenberg, sekretarz generalny Sojuszu.

Z prośbą o pomoc w zaszczepieniu pracowników Kwatery Głównej NATO w Brukseli zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. Szef rządu podjął decyzję o udzieleniu takiej pomocy. – To jest wyraz naszej odpowiedzialności w stosunku do sojuszników, Polska jest stabilnym i sprawdzonym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i zawsze, kiedy jest taka możliwość, pomagamy naszym partnerom – mówił podczas briefingu prasowego Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Dodał, że Polska przywiązuje dużą wagę do uzgodnień NATO dotyczących zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe, przyjętych na szczycie Sojuszu w Warszawie w 2016 roku. – Zespół, który uda się do Kwatery Głównej NATO, jest tego najlepszym przykładem – podkreślił Dworczyk.

Za polską akcję szczepień podziękował Jens Stoltenberg. – Polska jest silnym sojusznikiem, który udzielił wsparcia w naszej wspólnej walce z pandemią – napisał na Twitterze szef NATO.