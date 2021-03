Zawody strzeleckie z FB MSBS Grot

Międzynarodowa drużyna z LITPOLUKRBRIG wzięła udział w zawodach strzeleckich z FB MSBS GROT organizowanych przez 19 Brygadę Zmechanizowaną z Lublina na strzelnicy Serebryszcze w Chełmie.

W zawodach z karabinka FB MSBS GROT wzięło udział dziesięć drużyn z 19 Brygady Zmechanizowanej wraz z międzynarodową drużyną LITPOLUKRBRIG.

Grot to półautomatyczny typ karabinka szturmowego, który został niedawno wprowadzony do użytku w Siłach Zbrojnych RP. Brygada Litewsko-Polsko-Ukraińska zajęła trzecie miejsce. Należy to uznać za duży sukces, biorąc pod uwagę, że żołnierze zapoznali się z Grotem po raz pierwszy zaledwie kilka minut przed rozpoczęciem strzelania.