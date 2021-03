Kurs dla specjalistów transportu i ruchu wojsk

Centrum Szkolenia Logistyki we współpracy z NATO Communications and Information Academy wchodzącą w skład NCI Agency realizuje szkolenie dla obecnych i przyszłych specjalistów Sił Zbrojnych odpowiedzialnych za kontrolę transportu i przemieszczania wojsk.

Kurs ADAMS Staff Officer realizowany na terenie Centrum Szkolenia Logistyki przez NATO Communications and Information Academy w CSLog skierowany jest do przedstawicieli Sił Zbrojnych odpowiedzialnych za kontrolę transportu i przemieszczania w ramach uczestnictwa w ćwiczeniach i operacjach NATO. Celem kursu jest przygotowanie do pracy w module ADAMS (Allied Deployment And Movement System), przeznaczonym do analiz, planowania, koordynowania i dekonfliktacji sojuszniczych operacji transportu i przemieszczania. Ponadto w kursie biorą udział osoby, które w przyszłości będą realizowały szkolenia z wykorzystaniem wymienionego modułu na potrzeby SZ RP.

- Prowadzone kursy są etapem osiągania przez Centrum Szkolenia Logistyki autonomicznych zdolność do prowadzenia szkolenia z zakresu transportu i przemieszczania wojsk. Dzięki tym działaniom Centrum zapewni Siłom Zbrojnym wysokiej klasy specjalistów gotowych do pracy zarówno w środowisku krajowym, jak i z naszymi partnerami zagranicznymi z Sojuszu Północnoatlantyckiego - taki plan przedstawił komendant Centrum Szkolenia Logistyki płk mgr inż. Andrzej Dyk.