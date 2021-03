Wojsko będzie pomagać do ostatniego dnia epidemii

Żołnierze wykonują służbę w sposób wzorowy, z wielkim zaangażowaniem, odpowiedzialnością i profesjonalizmem – ocenił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19. O pomocy wojska podczas epidemii mówił dziś w Sejmie także Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Prezydent Andrzej Duda regularnie spotyka się z przedstawicielami środowisk zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19. W Pałacu Prezydenckim gościli już medycy, strażacy, harcerze, a dziś żołnierze. – Jestem bardzo dumny z państwa służby, z tych zadań, które zostały w czasie pandemii wykonane. Ale niestety muszę też powiedzieć, że sytuacja się pogarsza, trzecia fala pandemii koronawirusa jest absolutnie ewidentna – mówił podczas spotkania prezydent. Dodał, że najważniejsze w obecnej sytuacji jest to, aby system ochrony zdrowia wytrzymał „napór pandemii”.

Prezydent podkreślił, że wojsko jest zaangażowane w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od momentu wybuchu pandemii. Żołnierze wspierają placówki ochrony zdrowia, osoby przebywające na kwarantannie, wojskowi lekarze pomagali także medykom z Włoch i Stanów Zjednoczonych. – Za wszystko co zrobiliście do tej pory chciałem podziękować. Zarówno Wojskowy Instytut Medyczny, wojska obrony terytorialnej, jak i wojska operacyjne wykonały przez ten rok wielkie dzieło i ciężką pracę – zaznaczył.

Temat związany z zaangażowaniem Wojska Polskiego w walkę ze skutkami pandemii był dziś omawiany także w Sejmie. O to, jakie działania realizują żołnierze, zapytała Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, poseł Joanna Borowiak (PiS). – Każdego dnia ok. 7 tys. żołnierzy walczy z pandemią, a 10 tys. jest w stałej gotowości do podjęcia działań – mówił szef MON.

Wojskowy szpital tymczasowy na terenie 1 Bazy Lotnictwa Transportowego.

Wyjaśnił, że żołnierze w 600 szpitalach wspierają personel medyczny w pracach administracyjnych i logistycznych, oprócz tego pobierają tygodniowo kilkadziesiąt tysięcy wymazów od potencjalnych nosicieli wirusa. Funkcjonuje także kilkadziesiąt mobilnych punktów badań, które są obsługiwane wyłącznie przez żołnierzy. Przypomniał także, że pierwsi pacjenci są już hospitalizowani w wojskowym szpitalu tymczasowym, jaki powstał na terenie 1 Bazy Lotnictwa Transportowego. – W razie konieczności będziemy mogli hospitalizować tam do 250 osób – zaznaczył. Dodał, że szpital modułowy dla pacjentów chorych na COVID-19 powstał także na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. – Ta placówka ma 66 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych w respiratory i kardiomonitory wraz z pełną infrastrukturą diagnostyczną i logistyczną. W razie potrzeby szpital można przystosować do przyjęcia 124 pacjentów. Można w nim leczyć najcięższe przypadki zakażeń – podkreślił. Dodał także, że żołnierze wspierają personel Domów Pomocy Społecznej. Zadania związane z walką z pandemią realizują również żołnierze wojsk chemicznych, którzy dbają m.in. o dekontaminację pomieszczeń i sprzętu.

Minister zaznaczył także, że żołnierze zaangażowali się w realizację Narodowego Programu Szczepień. Terytorialsi zorganizowali m.in. akcję „Łączymy na Szczepienia”, której celem jest pomoc osobom starszym w przejściu całej procedury, od zapisu na szczepienie, przez transport do placówki medycznej, aż po sprawdzanie samopoczucia seniorów po otrzymaniu szczepionki. – Jeśli stan zdrowia seniora tego wymaga, wojskowy zespół medyczny szczepi taką osobę w domu. Już ponad tysiąc seniorów i kombatantów skorzystało z tej formy pomocy – powiedział szef MON. Mówił także o zorganizowanej przez resort obrony kampanii, która ma zachęcać samych żołnierzy do skorzystania z możliwości szczepienia. – Zdecydowana większość żołnierzy wykazała się odpowiedzialnością i chce się zaszczepić – podkreślił minister.

Minister Błaszczak zaznaczył także, że zadania, jakie wojsko realizuje na rzecz powstrzymania skutków pandemii nie mają wpływu na inne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. – Dziękuję wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska, którzy wykonują ogromną pracę na rzecz bezpieczeństwa epidemiologicznego. Na pomoc Wojska Polskiego będziemy mogli liczyć do ostatniego dnia epidemii – podkreślił szef MON.