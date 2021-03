Pracodawcy hojni dla absolwentów WAT

Przeciętne wynagrodzenie tych, którzy ukończyli Wojskową Akademię Techniczną wynosi aż 7004 zł brutto. Absolwenci WAT zajmują pod tym względem drugie miejsce w Polsce. – Od lat kładziemy duży nacisk na dostosowanie kierunków studiów do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – mówi dr inż. Zdzisław Chudy, kierownik Działu Organizacji Kształcenia WAT.

Dobrze płatna praca po ukończeniu wyższej uczelni to marzenie wszystkich studentów. Dlatego ważny jest wybór odpowiedniej szkoły wyższej (i kierunku), który stwarza takie możliwości. Okazuje się, że bardzo dobre perspektywy mają absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej. Mediana zarobków osób, które ukończyły studia pierwszego i drugiego stopnia na tej właśnie uczelni, wynosi 7 004 brutto. Pod tym względem WAT uplasował się – ex aequo z Politechniką Wrocławską – na drugim miejscu w kraju wśród uczelni publicznych. Najwyższą medianę zarobków w 2020 roku mieli absolwenci Politechniki Warszawskiej. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń, sporządzonym przez firmę Sedlak & Sedlak, wzięto pod uwagę wynagrodzenia ponad 118 tysięcy osób.

Wysoka pozycja Wojskowej Akademii Technicznej w rankingu to efekt działań prowadzonych przez władze warszawskiej uczelni. – Od lat kładziemy duży nacisk na dostosowanie kierunków studiów do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, ścisłą współpracę z pracodawcami oraz odpowiadanie na specyficzne potrzeby kształcenia dla danego regionu. Otwarcie każdego nowego kierunku zawsze poprzedzamy analizą rynku i własnych możliwości. Sprawdzamy zarówno zapotrzebowanie pracodawców, jak i zainteresowanie kandydatów – tłumaczy dr inż. Zdzisław Chudy, kierownik Działu Organizacji Kształcenia WAT. – Oferta dydaktyczna adresowana do kandydatów na żołnierzy zawodowych jest wynikiem działalności kadrowej MON. Natomiast uczelnia modyfikuje każdego roku ofertę edukacyjną z myślą o kandydatach na studia cywilne – dodaje dr inż. Zdzisław Chudy.