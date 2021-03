Wdzięczni weteranom

Konkurs „Wdzięczni weteranom działań poza granicami państwa” adresowany jest do organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń. Na organizację przedsięwzięć, które będą wspierać środowisko weteranów oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych lub zmarłych podczas zagranicznych misji, Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy w sumie 1,5 mln zł. Dofinansowanie można otrzymać np. na zorganizowanie dla weteranów warsztatów terapeutycznych, opieki rehabilitacyjnej, imprez sportowych i edukacyjno-rekreacyjnych oraz kolonii dla dzieci weteranów.

– Jestem przekonany, że ten projekt będzie trampoliną kreatywności dla startujących, a tym samym stworzy warunki do nowych form pomocy i wsparcia dla środowiska weteranów i ich najbliższych – mówi płk Szczepan Głuszczak , dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Można tez zgłaszać projekty dotyczące uczczenia pamięci poległych i zmarłych żołnierzy oraz pracowników wojska, którzy uczestniczyli w operacjach poza granicami państwa, a także opieki nad ich grobami. Jak zaznaczono w regulaminie konkursu, wszystkie przedsięwzięcia muszą być przygotowane zgodnie z reżimem sanitarnym wynikającym z pandemii COVID-19.

Od lat w konkursach ogłaszanych przez resort obrony bierze udział Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju. – Tym razem zgłosimy dwa projekty – zapowiada Tomasz Kloc, prezes stowarzyszenia. Pierwszy z nich dotyczy zorganizowania warsztatów psychologicznych, a drugi turnusu rehabilitacyjnego, na który zostaną zaproszeni także rodzice poległych żołnierzy. – Bardzo liczymy na dofinansowanie tych projektów przez MON, gdyż pandemia sprawiła, że wycofało się wielu sponsorów, którzy do tej pory nas wspierali – dodaje Tomasz Kloc. Podkreśla, że obie planowane imprezy odbędą się z zachowaniem wszelkich norm sanitarno-epidemicznych.

Także Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość” zamierza zgłosić do konkursu swój projekt. – Chcielibyśmy zorganizować warsztaty rehabilitacyjno-terapeutyczne dla naszych członków – mówi Małgorzata Wilczyńska, prezes stowarzyszenia.

Organizacje, które wystąpią o dotację z MON, muszą posiadać wkład własny w wysokości 10 procent planowanych kosztów. Regulamin zakłada, że zgłoszone do konkursu projekty trzeba będzie zrealizować od 17 maja do końca 2021 roku. Oferty należy składać do 8 kwietnia w Biurze Podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 218 (wejście od ulicy Filtrowej) lub przesłać na adres: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.