Karabinek Beryl S 762 M1 już w sprzedaży w USA

BERYL S 762 M1 to samopowtarzalny karabinek sportowy umożliwiający prowadzenie wyłącznie ognia pojedynczego. Model wyposażony jest w lufę odkuwaną na zimno, w której przewód jest pokryty chromem. Technologia ta pozwala uzyskać bardzo wysoką trwałość tego elementu. Model, oparty na doskonalonej od wielu lat i wyrafinowanej konstrukcji produkowany jest z zachowaniem tych samych militarnych standardów co modele produkowane dla wojska, zapewniając w ten sposób wszystkim odbiorcom produkt najwyższej jakości.

Po zakończonym pozytywnie procesie certyfikacji przez ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives – agencja rządowa odpowiadająca za rejestrację nowych wzorów broni) 16 marca na rynek USA trafił produkowany przez Fabrykę Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. karabinek samopowtarzalny BERYL S 762 M1 opracowany z myślą o rynku amerykańskim.

Do sprzedaży w USA trafił kolejny wyrób Fabryki Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. W ofercie Arms of America i Atlantic Firearms znalazł się karabinek BERYL S 762 M1 w kalibrze 7.62x39 mm. Pierwsza partia została sprzedana w ciągu kilku minut od momentu uruchomienia sprzedaży.

Sportowa seria Beryla to 25 lat zbierania wspólnie z Wojskiem Polskim doświadczeń, które zostały uwzględnione w karabinkach przeznaczonych na rynek cywilny. Ta seria pokazuje jak korzystne jest rozwijanie konstrukcji, która dzięki uwagom użytkownika staje się jeszcze lepsza dla niego samego - podkreśla Seweryn Figurski, dyrektor handlowy Fabryki Broni.

Karabinek Beryl S 762 M1 to drugi produkt Fabryki Broni, który będzie dystrybuowany na terenie USA. W lutym br. Arms of America oraz Atlantic Firearms - amerykańscy partnerzy radomskiej Fabryki, wprowadzili do swojej oferty Mini Beryl Pistol w kal. 223 Rem, którego pierwsza dostarczana do Stanów Zjednoczonych partia rozeszła się w zaledwie kilka godzin.

Polskie konstrukcje budzą bardzo duże zainteresowanie wśród amerykańskich kolekcjonerów i miłośników broni palnej. Popyt na Mini Beryl Pistol przerósł nasze oczekiwania i taka sama sytuacja miała miejsce z wersją w kalibrze 7.62x39 mm, która rozeszła się w ciągu kilku minut od premiery - mówi Cory Fleck, przedstawiciel Arms of America, dystrybutor polskiej broni w USA.

Seria Beryl to doskonalona od 25 lat konstrukcja opracowana przez Fabrykę Broni w Radomiu po decyzji o standaryzacji kalibrów w armiach NATO. W skład serii sportowych karabinków samopowtarzalnych Beryl wchodzi już 6 odmian tej sprawdzonej i niezawodnej konstrukcji w kalibrach .223 Rem oraz 7,62x39 mm.

Fabryka Broni przygotowuje już kolejne partie obu modeli, które zostały tak dobrze przyjęte przez amerykańskich klientów.

Źródło: Fabryka Broni "Łucznik"- Radom sp. z o.o.