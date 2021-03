Transport na południową flankę NATO

12 marca do Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii dotarł transport środków materiałowych, zrealizowany przez kierowców z Sekcji Mobilnego Modułu Przeładunkowego 10BLog i 91 Batalionu Logistycznego z Komprachcic. Do polskich żołnierzy, szkolących się w ramach Dopasowanej Wysuniętej Obecności, czyli tFP (ang. tailored Forward Presence) dotarły m.in. amunicja i środki pozoracji, uzbrojenie, leki, żywność oraz środki do dezynfekcji. Do Krajowej dostarczone zostały również samochody osobowo-terenowe Ford Ranger XLT, które tym samym dziś rozpoczęły służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii.

Tekst: kpt. Piotr Płuciennik