B-1B Lancer w Powidzu

Od naszej sojuszniczej współpracy zależy przyszłość NATO – mówił gen. Steven Basham, zastępca dowódcy Amerykańskich Sił Powietrznych w Europie i Afryce, który dziś odwiedził 33 Bazę Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Na największym lotnisku wojskowym w Polsce amerykańcy lotnicy zaprezentowali tankowanie bombowca B-1B Lancer przy włączonych silnikach.

Samoloty F-16 z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego brały udział w eksporcie bombowca B-1B Lancer.

Gen. broni Steven Basham, zastępca dowódcy Amerykańskich Sił Powietrznych w Europie i Afryce (Deputy Commander, U.S. Air Forces in Europe-Air Forces Afrika), odwiedził w piątek Powidz, gdzie znajduje się największe wojskowe lotnisko w Polsce. Stacjonują tu żołnierze dowództwa 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz 33 Bazy Lotnictwa Transportowego, a także kilkuset amerykańskich żołnierzy służących w ramach operacji Atlantic Resolve. Amerykańskiemu generałowi towarzyszyli m.in. gen. Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP, oraz gen. broni Jan Śliwka, I zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. – Jesteśmy zaszczyceni, że możemy tu być i współpracować z naszymi polskimi sojusznikami. Ćwiczymy razem i szkolimy się po to, by rozwijać wspólne zdolności do obrony regionu Morza Bałtyckiego i odstraszania potencjalnych agresorów – mówił amerykański generał.