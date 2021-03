W czasie pandemii dbają o najsłabszych

Zaangażowanie w walkę z pandemią stało się głównym zadaniem żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Oborny Terytorialnej, jednakże mimo dużej aktywności na wielu płaszczyznach walki z COVID- 19, terytorialsi pamiętają również osobach najsłabszych, seniorach z rejonu odpowiedzialności brygady, w tym także o kombatantach - bohaterach, którzy budowali historię naszej ojczyzny.

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. RÓJ w ramach prowadzonych na szeroką skalę działań przeciwkryzysowych wspierają również seniorów, w tym kombatantów. Opieką objęto ponad 100 osób z terenu północnego Mazowsza. Każdy batalion opieką i wsparciem objął osoby ze swojego rejonu działalności. Łącznie jest to ok 100 osób. Pomoc polega na dostarczaniu zakupów oraz leków, wsparciu w procedurze rejestracji na szczepienie, a nawet w razie potrzeby żołnierze organizują transport seniora do punktu szczepień. Terytorialsi dostarczają im również obiady z kilku warszawskich restauracji.

W ramach akcji „Obiady dla Bohatera” współpracując z Fundacją „Nie zapomnijcie o nas Powstańcach Warszawskich”, w której wolontariuszem jest Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser - Duda, Stowarzyszeniem Odra – Niemen oraz Stowarzyszeniem Zachowania Pamięci o Armii Krajowej czy Domem dla Powstańca terytorialsi codziennie dostarczają ciepłe posiłki kombatantom w rejonu Warszawy. Pierwsza edycja akcji rozpoczęła się w marcu zeszłego i trwała do lipca, natomiast kolejna edycja ruszyła w listopadzie. Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczają dziennie blisko 40 posiłków.