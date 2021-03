Rusza szpital na Okęciu

Tymczasowy szpital wojskowy w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego na Okęciu jest już gotowy do przyjęcia pacjentów. Pierwsi chorzy mają tam trafić prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Na razie ruszył I moduł placówki, w którym przygotowano 56 łóżek. Docelowo szpital będzie mógł przyjąć do 250 chorych na koronawirusa.



Tymczasowy wojskowy szpital dla chorych na COVID-19 został przygotowany jesienią ubiegłego roku, podczas drugiej fali zakażeń. Ulokowano go w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego na warszawskim Okęciu. Do dzisiaj placówka nie została uruchomiona i pozostawała w gotowości, by w razie potrzeby można było szybko zwiększyć liczbę dostępnych w stolicy łóżek szpitalnych.

Teraz uruchomiony został I moduł placówki, w którym przygotowano 56 łóżek. MON podaje, że gotowych jest 30 łóżek respiratorowych i 26 na oddziale internistycznym. – Docelowo szpital może przyjąć do 250 pacjentów, w tym 30 wymagających wentylacji mechanicznej z użyciem respiratora – mówił kpt. dr n. med. Jacek Siewiera, dyrektor medyczny szpitala, w wywiadzie dla „Polski Zbrojnej”.