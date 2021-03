Żołnierze oddają krew

Trwa kampania SpoKREWnieni Służbą. Żołnierze są gotowi na każde wezwanie i oddają krew potrzebującym. Akcje krwiodawstwa przeprowadzono w całym kraju. W każdym województwie zostały zorganizowane punkty, w których można było oddać krew.

Dziś akcja „spoKREWnieni służbą” miała miejsce w Dowództwie Generalnym RSZ.

Obecna sytuacja i istniejące ryzyko zmniejszenia zasobów krwi nie pozwala pozostawać biernym obserwatorem. Chcemy działać! Apele nawołujące do pomocy znajdują się na stronach regionalnych centrów. Minister zdrowia prosi o pomoc podkreślając istniejące ryzyko ograniczenia strategicznych zasobów tego drogocennego płynu, a minister obrony narodowej zachęca żołnierzy do udziału w zbiórkach krwi. My odpowiadamy pełną mobilizacją!