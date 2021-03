Chętni na Legię

Nowością tej edycji, oprócz dotychczasowych modułów podstawowego i podoficerskiego, jest oferta szkolenia oficerskiego. Nabór ruszył w styczniu, a dokumenty mogli składać studenci: kaprale rezerwy po ukończonym szkoleniu w ramach LA lub ci, którzy nie brali udziału w programie, ale stopień podoficera rezerwy zdobyli w czasie innego szkolenia, np. po służbie przygotowawczej. Na wnioski od zainteresowanych przedstawiciele Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” czekali do końca lutego. Chęć udziału w szkoleniu zgłosiło 170 studentów różnych uczelni z całej Polski.

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” otrzymało 170 wniosków od studentów zainteresowanych udziałem w pilotażowym, oficerskim szkoleniu Legii Akademickiej. Spośród wszystkich chętnych komisja wybierze teraz 70 osób, które zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne. Jednak tylko 50 najlepszych ochotników rozpocznie szkolenie.

– Moduł oficerski uruchomiliśmy z uwagi na m.in. rosnące zainteresowanie studentów szkoleniem w ramach Legii Akademickiej. Duża liczba zgłoszeń, mimo utrudnionej obecnie komunikacji ze studentami, pokazuje, że faktycznie oczekiwali takiej oferty. Wielu traktuje szkolenie wojskowe jako szansę na samorealizację, zdobycie cennych umiejętności oraz spełnienie swoich marzeń. Dla nas natomiast szczególnie ważne jest to, że wszyscy uczestnicy programu to zdeterminowani, świadomi swojego wyboru ochotnicy – mówi gen. bryg. Artur Dębczak, dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Nadesłane dokumenty przeanalizuje teraz komisja kwalifikacyjna Biura. 70 wybranych osób zostanie zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne. – To szkolenie wyjątkowe, bo pierwsze takie organizowane w ramach Legii Akademickiej. Kandydatom na oficerów rezerwy stawiamy wysoką poprzeczkę. Trzeba się wykazać dodatkowymi umiejętnościami, kwalifikacjami, a także motywacją do służby. Tym między innymi będziemy się kierować przy wyborze najlepszych – mówi por. Jolanta Maciaszek z Wydziału Komunikacji Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Jednym z kryteriów będzie znajomość języka angielskiego (a także francuskiego, rosyjskiego i niemieckiego) oraz posiadane wykształcenie. Najwyżej punktowane będą kierunki techniczne, ekonomiczne, medyczne i prawnicze, nieco mniej humanistyczne i te związane z wychowaniem fizycznym. Na dodatkowe punkty mogą liczyć np. absolwenci Liceum Lotniczego, certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej, a także osoby, których ojciec – żołnierz lub funkcjonariusz – poległ w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Warto też być członkiem organizacji i stowarzyszeń proobronnych.

Ostatecznie, po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, na szkolenie zostanie zakwalifikowanych 50 osób. Ruszy ono w wakacje i potrwa 47 dni. Pierwsze trzy tygodnie ochotnicy spędzą w Akademii Wojsk Lądowych, kolejne dni – w jednostkach wojskowych i centrach szkolenia. Elementem wieńczącym moduł oficerski i szkolenie w ramach LA będzie egzamin oficerski we wrocławskiej AWL. Nominacje na podporuczników rezerwy ochotnicy otrzymają po obronie pracy i uzyskaniu tytułu magistra. – Cieszy nas tak duże zainteresowanie ofertą, ale też szkoda, że nie wszyscy będą mogli odbyć takie szkolenie w tym roku. Chcę jednak przypomnieć, że w następnych latach liczba miejsc ma być zdecydowanie wyższa, więc ci, którym nie uda się dostać teraz, będą mogli spróbować ponownie – zapewnia gen. bryg Dębczak. Zgodnie z planami MON moduł oficerski ma rocznie przechodzić około 250 studentów.

Uruchomiony w 2017 roku program Legia Akademicka ma na celu m.in. promocję służby wojskowej oraz wzmocnienie rezerw polskiej armii. Skierowany jest do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o służbie zawodowej. Do trzech dotychczasowych edycji przystąpiło niemal 13 000 studentów, a 5848 otrzymało awans na stopień kaprala. Obecnie program jest koordynowany przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.