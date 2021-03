Przysięga II turnusu służby przygotowawczej

6 marca na placu apelowym jednostki w Międzyrzeczu odbyła się kolejna już przysięga II turnusu żołnierzy służby przygotowawczej w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Słowa roty wojskowej wypowiedziało ponad 60 żołnierzy, z których część została wyznaczona na pierwsze stanowiska służbowe.

W związku z wprowadzonym w ubiegłym roku nowym systemem rekrutacji do Wojska Polskiego już po raz czwarty w 17 WBZ, przysięgę wojskową złożyło ponad 60 żołnierzy, którzy pozytywnie ukończyli szkolenie podstawowe dla skróconej służby przygotowawczej. Ponadto po raz pierwszy po wprowadzeniu zmian do wyżej wymienionego systemu rekrutacji do WP, w czasie trwania miesięcznego szkolenia zrealizowano wszystkie procedury powołujące do służby zawodowej i część zadeklarowanych elewów, 6 marca otrzymało rozkazy personalne o wyznaczeniu na pierwsze stanowisko służbowe.

Uroczystość przebiegała zgodnie z ceremoniałem wojskowym. W imieniu dowódcy 17 WBZ, meldunek o rozpoczęciu uroczystości od mjr. Przemysława Beczka przyjął w zastępstwie ppłk Mariusz Fil. Kolejno nastąpiło podniesienie flagi i odśpiewanie przez elewów hymnu państwowego. Powagi sobotniej zbiórce nadała kompania honorowa na czele z pocztem sztandarowym oraz orkiestra wojskowa z Poznania.