Wojsko kontra COVID-19

I choć do wsparcia medyków wojsko skierowało największe siły, to niejedyny obszar działań mających powstrzymać rozprzestrzeniającego się koronawirusa, w jaki zaangażowani są żołnierze. Ważną częścią ich aktywności jest również wspieranie osób starszych. Dlatego żołnierze pomagają personelowi domów pomocy społecznej między innymi w opiece nad ich podopiecznymi, a także organizacjom pozarządowym, które opiekują się kombatantami, oraz samym seniorom na przykład podczas procedury szczepień. W tych działaniach bardzo pomocna jest infolinia wsparcia dla seniorów, którą uruchomił WOT. To za jej pośrednictwem starsze osoby mogą poprosić o wsparcie w zorganizowaniu transportu do punktu szczepień, czy zgłosić potrzebę przeprowadzenia szczepienia w domu. Do tej pory terytorialsi odebrali łącznie 5159 połączeń od osób potrzebujących wsparcia.

Ale to nie wszystko. WOT wspiera ponadto instytucje, które opiekują się osobami potrzebującymi wsparcia. Żołnierze z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej zajęli się między innymi dystrybucją żywności dla ośrodków pomocy społecznej i Caritasu. – Żołnierze pomagali w załadunku, transporcie, rozładunku oraz przygotowaniu żywności do odbioru. Tylko w lutym uczestniczyli w dystrybucji 78 t żywności – informuje kpt. Łukasz Wilczewski, oficer prasowy jednostki.

Poza tym żołnierze wspólnie z policjantami kontrolują osoby odbywające kwarantannę i przebywające w izolacji. Tylko wczoraj dotarli pod 16 tys. takich adresów.

Na wsparcie wojska mogą liczyć również centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Żołnierze w 33 tego typu placówkach wspierają personel w pracach administracyjnych, a także kierują ruchem pacjentów. Ale to nie wszystko – oddają także honorowo krew. W ciągu ostatniego roku dzięki nim udało się pozyskać łącznie 6 846 l krwi.

W sumie tylko 4 marca w działania mające na celu ograniczenie skutków epidemii było zaangażowanych ponad 4,5 tys. wojskowych. 2 164 z nich służy na co dzień w WOT, 2124 w jednostkach podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, 137 – Dowództwu Garnizonu Warszawa, a 44 – Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych. Ich działania wspierało 42 podchorążych z Wojskowej Akademii Technicznej.