Kombatancie – przebadaj się

Zapewnienie szczegółowej opieki lekarskiej i rehabilitacyjnej to główne założenia programu kompleksowych badań kombatantów. To inicjatywa Fundacji Pamięci Narodów, którą wspiera Urząd do spraw Kombatantów. Bezpłatne badania wykonają lekarze w Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Pierwsi seniorzy już się zgłosili.

– Rok pandemii odbił się na zdrowiu kombatantów. W tym czasie nie wychodzili z domu, aby nie narażać się na kontakt z wirusem i dlatego mieli mniej ruchu i rzadziej odwiedzali lekarzy – mówi Paweł Jaworski z Fundacji Pamięci Narodów, która jest inicjatorem akcji. Jej celem jest sprawdzenie, w jakiej kondycji są seniorzy, a także zapewnienie im – jeśli będzie taka potrzeba – opieki rehabilitantów.

Projekt popiera Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. – Dbanie o weteranów walk o niepodległość jest naszym obowiązkiem. Oni dla nas ryzykowali zdrowie i życie, teraz czas pomyśleć o nich – tłumaczy Jan Józef Kasprzyk, szef UdsKiOR.