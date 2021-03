Łowcza-Rega ma być lepsza

Siły Zbrojne RP chcą w najbliższych latach zmodernizować używany od 1998 roku system dowodzenia obroną przeciwlotniczą Łowcza-Rega. Ma on zostać przystosowany do współpracy z rozwiązaniami używanymi w NATO. O tym, jakie ulepszenia oferuje przemysł, wojsko rozmawia z trzema firmami: PIT-Radwar S.A., Teldat Sp. z o.o. i Leonardo S.p.A.

Wszystkie jednostki i pododdziały przeciwlotnicze Sił Zbrojnych RP do zarządzania polem walki używają systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą Łowcza-Rega. W dużym uproszczeniu umożliwia on pojedynczym zestawom ogniowym, drużynom przeciwlotniczym i bateriom ogniowym wskazywanie celów na podstawie danych rozpoznawczych uzyskanych np. z wyższych szczebli dowodzenia.

Ponieważ system Łowcza-Rega wszedł do służby w 1998 roku i od tego czasu nie był ulepszany, nie współpracuje on z podobnymi rozwiązaniami używanymi przez naszych sojuszników z NATO. Wojsko Polskie chce to zmienić i w najbliższych latach zmodernizować Łowczą-Regę, tak aby dzięki protokołom komunikacji Link 11B i Link 16 można było ją połączyć w jedną sieć dowodzenia z innymi systemami dowodzenia OPL.