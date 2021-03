Wizyta sekretarza stanu MON w 4 Skrzydle

Jednym z elementów pobytu w Dęblinie było zapoznanie ministra z Ośrodkiem Szkolenia Symulatorowego, gdzie znajdują się wszystkie symulatory lotów, jakie na co dzień wspierają proces kształcenia i doskonalenia pilotów. Oprócz kompleksowych symulatorów lotu M-346 Bielik (Full Mission Simulator; Flight Training Device), symulatora katapultowania (Emergency Procedure Trainer), komputerowego systemu wspomagania (Simulated Base Training), zaprezentowano symulatory M-28 Bryza, śmigłowca SW-4 oraz najnowszy symulator lotu samolotu PZL-130 Orlik.

Wizyta była również okazją do rozmów z żołnierzami, którzy odpowiedzialni są za obsługę sprzętu i prawidłowe przygotowanie go do zadań szkoleniowych.

Tekst: por. Ewa Złotnicka