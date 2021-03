Twarzą w żwir

Gdy 22 stycznia 1944 roku ponad pięćdziesiąt tysięcy Amerykanów i Brytyjczyków wylądowało pod Anzio, kompletnie zaskakując tym Wehrmacht, do Rzymu zostało im tylko 30 mil prostej jak strzała i wolnej od nieprzyjaciela drogi. Amerykańscy zwiadowcy na swych jeepach dotarli nawet do rogatek Wiecznego Miasta. Dlaczego więc nie świętujemy zdobycia Rzymu pod tą datą?

Jesienią 1943 roku dla alianckiego dowództwa stało się jasne, że po szybkim zdobyciu Sycylii, reszta „włoskiego buta” nie będzie już łatwą zdobyczą. Z każdym dniem obrona Niemców we Włoszech tężała i to było dopiero preludium horroru, jaki przygotowali oni sprzymierzonym pod Monte Cassino. W grudniu alianccy dowódcy spotkali się na konferencji w Tunisie dla przeanalizowania sytuacji. Brytyjczycy forsowali plan swego premiera, Winstona Churchilla, by przeprowadzić desant na zachodnim wybrzeżu Włoch, w miejscowościach Nettuno i Anzio. To miało zaskoczyć wojska niemieckie i zmusić je do walki na dwa fronty. Ponadto atakujący żołnierze alianccy mieliby niedaleko do Rzymu i co najważniejsze – wyszliby na tyły linii Hitlera i Gustawa, których potężne umocnienia już czekały na krwawe żniwa.

Brytyjskiego optymizmu co do desantu pod Nettuno i Anzio nie podzielali jednak Amerykanie, a zwłaszcza generał Dwight D. Eisenhower, świeżo mianowany naczelnym dowódcą Sojuszniczych Wojsk Ekspedycyjnych. Dla Eisenhowera już wtedy priorytetem była operacja „Overlord”, czyli otwarcie drugiego frontu we Francji. Uważał on, że montowanie kolejnego desantu na froncie włoskim osłabi siły szykowane do lądowania w Normandii. Wiedział też, iż nie będzie mógł wystawić dostatecznie mocnych wojsk, które gwarantowałyby pod Nettuno i Anzio pewny sukces. Gdy jednak w drugiej połowie stycznia 1944 roku wojska alianckie zaczęły się regularnie wykrwawiać w kolejnych atakach na miasto Cassino, a linię Gustawa nazywano „betonowym murem, któremu nie szkodzi walenie głową”, generał Eisenhower dał zielone światło desantowi. Jak się miało okazać, sceptycyzm, który zaszczepił w głowach swych dowódców był silniejszy od wiary w powodzenie, a kryptonim operacji – „Shingle” („Żwir”) nabrał złowieszczego wyrazu.