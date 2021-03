Wizyta dowódcy LANDCOM w krajach bałtyckich i w Polsce

Podczas wizyty dowódca dywizji gen. dyw. Krzysztof Motacki zapoznał gościa ze strukturą oraz zadaniami dywizji, zaznaczył również, iż mimo COVID-19, wszystkie zaplanowane na 2020 rok zadania zostały zrealizowane. Generał Cloutier miał także możliwość zapoznania się z podstawowym sprzętem wojskowym znajdującym się w wyposażeniu Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa WDP - W. Podczas wizyty w Elblągu generał Cloutier mocno podkreślił, że tylko wspólne działanie i współpraca, zgodnie z maksymą Sojuszu Północnoatlantyckiego "Stronger Together" (Razem silniejsi), czynią nas silniejszymi. Podziękował również żołnierzom dywizji za ich służbę: – Dziękuję wam wszystkim za to, co robicie dla Sojuszu. Wasza służba ma bezpośredni wpływ na gotowość NATO i powodzenie misji odstraszania.

Podczas wizyty na Litwie generał Cloutier wizytował m.in. stację kolejową Sestokai, która umożliwia przemieszczenie sprzętu do państw bałtyckich z Polski koleją. Dzięki temu WDP - W oraz wojska Sojuszu mogą w razie potrzeby zapewnić zbiorową obronę sojuszników NATO w państwach bałtyckich. - Stacja kolejowa Sestokai ułatwia szybkie i efektywne przemieszczenie żołnierzy i sprzętu wojsk NATO z Polski na Litwę i do krajów bałtyckich - powiedział płk Darius Vaicikauskas, szef sztabu Dowództwa WDP - W. - Stacja kolejowa zapewnia możliwość wsparcia sojuszników z NATO w ramach obrony zbiorowej.

Generał Cloutier przeprowadził także rekonesans Korytarza Suwalskiego, który stanowi kilkudziesięciokilometrowy pas ziemi łączący Polskę z Litwą. Korytarz Suwalski jest fizycznym łącznikiem między państwami bałtyckimi NATO a resztą Europy - powiedział Vaicikauskas. - Jako dywizja z oddziałami na Litwie i w Polsce będziemy działać razem w celu ochrony, a jeśli to konieczne, obrony korytarza.

Ważnym elementem wizyty było spotkanie z dowódcami brygad afiliowanych do Dowództwa WDP - W oraz dowódcami grup bojowych, które w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności Sojuszu (enhanced Forward Presence - eFP) na wschodniej flance NATO stacjonują na Litwie i w Polsce. - Każda z grup bojowych eFP wnosi coś wyjątkowego do brygady państwa-gospodarza i do naszej misji, której realizacja czyni nas wszystkich silniejszymi i bezpieczniejszymi. Oprócz wzmocnienia naszych sił, obecność grup bojowych daje również naszym żołnierzom możliwość nauczenia się nowych umiejętności, które dodatkowo wzmacniają naszą zdolność do skutecznego wspólnego działania - zakończył płk Vaicikauskas.

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód mieści się w Elblągu. Koordynuje ono przedsięwzięcia szkoleniowe litewskiej brygady „Żelazny wilk” oraz polskiej 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Dowództwo odpowiada również za zwiększanie świadomości sytuacyjnej w regionie oraz komunikację strategiczną. Jest także przygotowane do prowadzenia działań obronnych zgodnie z artykułem V Traktatu Waszyngtońskiego.

Tekst: ppłk Dariusz Guzenda