Przysięga zachodniopomorskich terytorialsów

40 żołnierzy złożyło w niedzielę przysięgę wojskową w 14 Zachodniopomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbyła się w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Jednostka liczy już 530 żołnierzy ochotników.

Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się w niedzielę przed południem na placu apelowym 14 ZBOT w Szczecinie - Podjuchach. Bez rodzin, bez gości, w reżimie sanitarnym. Złożyło ją 40 żołnierzy - ochotników, którzy w szeregi zachodniopomorskich terytorialsów wstąpili 16 dni temu. Przez ten czas odbywali tzw. szkolenie podstawowe - pod okiem instruktorów dzień w dzień szkolili się z obsługi broni, strzelania, taktyki wojskowej, mieli zajęcia z musztry czy udzielania pierwszej pomocy. Pod koniec szkolenia przeszli tzw. pętlę taktyczną - swoisty „egzamin” żołnierzy WOT, mający zweryfikować ich umiejętności nabyte podczas szkolenia. Zwieńczeniem szkolenia była niedzielna uroczystość złożenia przysięgi wojskowej.

Dowódca 14 ZBOT, płk Tomasz Borowczyk podkreślił, że żołnierze składają ją w szczególnym czasie, dzień przed Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. - Jednym z nich był patron naszej Brygady, ppłk Stanisław Sędziak. Wyklęty, żołnierz Armii Krajowej i Cichociemny. Reprezentował elitę elit, formację Cichociemnych, przeszkolonych do działań na terenie okupowanej Polski. Wzór żołnierza, wzór oficera, wzór patrioty. Z własnej woli przeszedł ciężkie szkolenie w Wielkiej Brytanii by potem, zrzucony na teren okupowanej Rzeczpospolitej walczyć i dowodzić w walce z okupantem - mówił do żołnierzy płk Tomasz Borowczyk. Powiedział, że i on i całe społeczeństwo Pomorza Zachodniego liczy na nich w pomocy w walce z pandemią i - w razie potrzeby - wsparciu w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych czy ratowaniu życia i mienia. - Wiem, że wypełnicie te zadania z młodzieńczym zaangażowaniem, sercem przepełnionym chęcią niesienia pomocy i sprawdzenia siebie w czynieniu dobra. Tacy Jesteśmy - powiedział dowódca.