Pokazali wojskową ekstraklasę!

Do turnieju zgłosiło się 99 szkół, a każda z nich wyłoniła trzyosobową reprezentację. Najpierw uczestnicy indywidualnie odpowiadali na 50 pytań z zakresu wojskowości i bezpieczeństwa, potem punkty poszczególnych uczniów były sumowane do wyniku drużyny. Najlepsi awansowali do rozgrywek w systemie pucharowym. W ćwierćfinałach wzięło udział 16 drużyn, a do półfinałów zakwalifikowały się cztery z nich.

Zorganizowany przez Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Wojsku Polskim odbył się po raz pierwszy. Jego celem była m.in. integracja młodzieży uczącej się w oddziałach przygotowania wojskowego i certyfikowanych wojskowych klasach mundurowych.

Jaką skalę ma lornetka pryzmatyczna i na czym polega maskowanie – m.in. na takie pytania odpowiadali uczniowie, którzy walczyli o tytuł mistrza „EkstraKLASY Wojskowej”. W Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach. – Jestem z was dumny – mówił minister Mariusz Błaszczak, wręczając nagrody.

Dziś 12 uczniów z czterech szkół spotkało się podczas półfinałów. Rozegrały się one w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie, w specjalnie zbudowanym studiu telewizyjnym.

Wiedza na wagę zwycięstwa

Każda z reprezentacji musiała odpowiedzieć na siedem, różnych dla każdej ekipy pytań. By wybrać właściwą odpowiedź mieli 30 sekund. Pytania dotyczyły m.in. zasad skutecznego maskowania, zagadnień strzeleckich i logistycznych, skali lornetki pryzmatycznej czy konwencji międzynarodowych. W starciu drużyn z ZDZ-Zespołu Szkół w Rybniku (w składzie: Marta Wacławczyk, Błażej Luka i Stanisław Niewęgłowski) i Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu (Wiktoria Weber, Zuzanna Malarz, Paweł Łatka), lepsza okazała się ta druga.



Film: MON

Drugi z półfinałów rozegrał się pomiędzy ekipą z Zespołu Szkół Techniczno- Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach (Estera Bielecka, Szymon Mendel, Cezary Kowalczyk) a drużyną II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Stargardzie (Gracjan Szabek, Paweł Wiktorowicz i Szymon Paul). Rozgrywka zakończyła się remisem, a o przejściu do finału zadecydowało piętnaste pytanie – tu liczyła się nie tylko poprawność, ale i szybkość udzielenia odpowiedzi. Lepszym refleksem wykazali się uczniowie z Tarnowskich Gór i to oni spotkali się w finałowym starciu z kolegami z Nowego Sącza.

Teraz drużyny odpowiadały już na takie same pytania. Dotyczyły one m.in. działania na polu walki, roli podoficera dyżurnego kompanii, rodzajów broni, pierwszej pomocy i przepisów międzynarodowych. Przewagą jednego punktu wygrała drużyna z Tarnowskich Gór i to oni zostali tegorocznym mistrzem „EkstraKLASY Wojskowej”.

Uczniowie ze zwycięskiej drużyny przyznają, że poświęcili sporo czasu na przygotowania do turnieju. Pomagał im nauczyciel mjr Zbigniew Kowalski. – Aby wypaść jak najlepiej, zwracaliśmy uwagę na niuanse, zastanawialiśmy się jakie mogą paść pytania i codziennie poświęcaliśmy nawet cztery godziny na przygotowania. Jeszcze dziś, w drodze do Warszawy, powtarzaliśmy sobie materiał. Jak widać, wysiłek się opłacił – mówi Estera Bielecka, uczennica II klasy. Dodaje, że turniejowi towarzyszyły ogromne emocje, bo poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany. – Niektóre z pytań były dla nas bardzo łatwe, wystarczyło spojrzenie, kiwnięcie głową i podanie dobrej odpowiedzi. Przy innych, gdzie pojawiał się choćby cień wątpliwości, konsultowaliśmy się, by na spokojnie podać odpowiedź. Ostatecznie na 28 pytań popełniliśmy zaledwie dwa błędy. Jesteśmy dumni i cieszymy się z wygranej. Za rok na pewno będziemy chcieli obronić tytuł – zapowiedziała Estera tuż po zakończeniu finałowej rozgrywki.

Przygotowani jak żołnierze

Z rąk Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, uczniowie odebrali medale, puchary i nagrody rzeczowe. – Serdecznie gratuluję wam oraz waszym nauczycielom i wychowawcom, bo to przecież rezultat wspólnej pracy. Wykazaliście się wiedzą na temat wojska, a to już dobry krok w kierunku służby wojskowej – mówił szef MON-u. Podkreślił, że obecnie programami edukacyjnymi skierowanymi do szkół średnich objętych jest ok. 11 tys. uczniów ze 185 szkół. A będzie ich jeszcze więcej, bo od 1 września w szesnastu województwach rozpoczną działalność cyberklasy.

Gen. bryg. Artur Dębczak, dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, podkreślił, że konkurs pokazał niezwykłą determinację uczniów. – Nie był łatwy, a wiele pytań dotyczyło naprawdę bardzo szczegółowych zagadnień z zakresu wojska, bezpieczeństwa i obronności. Wiedza uczniów i ich merytoryczne przygotowanie pokazały jednak, że jeśli chodzi o teorię, ci młodzi ludzie w niczym nie ustępują żołnierzom. Byli znakomici – chwalił generał.

W turnieju wzięli udział uczestnicy MON-owskich, koordynowanych przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, programów edukacyjnych. Pierwszy to Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, który wystartował w 2017 roku. Drugi dotyczy oddziałów przygotowania wojskowego i został uruchomiony we wrześniu 2020 roku. Łącznie w obu programach uczestniczy prawie 11 tys. uczniów, którzy uczą się w 440 klasach ze 185 szkół w całej Polsce. Absolwenci obu programów mogą odbyć skróconą służbę przygotowawczą lub zdobyć dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.

Patronem medialnym Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim była „Polska Zbrojna”.