Instruktorzy UKM-2000 doskonalą swoje umiejętności

W dniach od 22 do 25.02.2021 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu odbywał się kurs instruktorów uniwersalnego karabinu maszynowego UKM-2000.

W kursie uczestniczyło ponad 15 żołnierz OT z różnych brygad. Po ukończeniu kursu instruktorzy będą szkolić podległych sobie żołnierzy w swoich brygadach OT. UKM-2000 to uniwersalny karabin maszynowy. To zespołowa broń samopowtarzalna przeznaczona do niszczenia siły żywej, środków ogniowych i sprzętu technicznego.

„Terytorialsi podczas szkolenia musieli wystąpić w roli instruktora na punkcie nauczania. Musieli również sprawdzić się w praktycznej realizacji zagadnień szkoleniowych UKM-2000” – podkreśla instruktor CSWOT ppor. Kacper RAK.