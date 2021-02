Szkolenie poligonowe przeciwlotników

Marynarze 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego swoje działania rozpoczęli od serii przygotowawczych zadań ogniowych do wolnolecącego celu powietrznego. W trakcie zgrupowania żołnierze doskonalą umiejętności specjalistyczne i ogólnowojskowe oraz sprawdzają możliwości i działanie sprzętu w warunkach poligonowych. Nacisk kładziony jest również tematykę związaną z obsługą systemów dowodzenia i rozpoznania przestrzeni powietrznej, a także umiejętności dowódców w procesie planowania walki przeciwlotniczej.

Od blisko dwóch tygodni 8. Dywizjon Przeciwlotniczy z Dziwnowa (8.FOW) szkoli się na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych (CPSP) w Ustce. W ramach zgrupowania poligonowego przeprowadzili serię zadań ogniowych z użyciem zestawów artyleryjskich i rakietowych. Wśród nich były strzelania prowadzone do środka napadu powietrznego zarówno w dzień, jak i w nocy.

Kulminacyjnym momentem w czasie szkolenia taktycznego baterii przeciwlotniczej są zadania ogniowe z użyciem zestawów artyleryjskich i rakietowych prowadzone zarówno w dzień, jak i w nocy do niskolecącego środka napadu powietrznego. Ćwiczenia takie są stałym przedsięwzięciem systemu szkoleniowego. Stanowią przygotowanie do działań w warunkach bojowych, a także pozwalają utrzymać ciągłą gotowość do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

***

8. Dywizjon Przeciwlotniczy z Dziwnowa jest oddziałem taktycznym 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, przeznaczonym do artyleryjsko - przeciwlotniczej osłony nakazanych obiektów Flotylli, znajdujących się w strefie oddziaływania ogniowego dywizjonu.

Tekst: kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski