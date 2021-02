Zwycięzcy wybudują sześć strzelnic

Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało konkurs „Strzelnica w powiecie”, by wesprzeć rozbudowę infrastruktury strzeleckiej w kraju. Po raz pierwszy konkurs został ogłoszony w 2018 roku. W październiku ubiegłego roku rozpoczęto przyjmowanie wniosków do V edycji konkursu . Oferty na budowę tego typu obiektów mogły składać m.in. jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Wygrana w konkursie oznacza uzyskanie dotacji do 80 procent wartości projektu.

V edycja konkursu „Strzelnica w powiecie” rozstrzygnięta! Dofinansowanie z resortu obrony otrzyma sześć jednostek samorządu terytorialnego. Ogólnodostępne, stumetrowe strzelnice mają powstać do końca roku. Łączna wartość przyznanego przez MON wsparcia finansowego to niemal 8,5 mln złotych. Gdzie powstaną obiekty tak bardzo wyczekiwane m.in. przez organizacje proobronne?

Sześć strzelnic do grudnia

Samorządowcy mogli składać wnioski do 20 stycznia. Z nadesłanych siedmiu ofert, tylko jedna nie spełniła wymogów formalnych. Ostatecznie więc w tegorocznej edycji programu weźmie udział sześć jednostek samorządu terytorialnego. To powiaty: siemiatycki (woj. podlaskie), grajewski (podlaskie) i sokólski (podlaskie) oraz gminy: Myszków (woj. śląskie), Domaniów (woj. dolnośląskie) i Kamieniec Ząbkowicki (dolnośląskie). – Wszystkie oferty dotyczyły budowy strzelnic odkrytych o długości 100 metrów. W większości, wartość dotacji dla samorządu wynosi 1,5 mln zł – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Jedną z sześciu 100-metrowych strzelnic wybudują władze gminy Kamieniec Ząbkowicki. – Jakiś czas temu odkupiliśmy teren po starym wysypisku i pod nadzorem pracowników ochrony środowiska przeprowadziliśmy na nim rekultywację. Zastanawialiśmy się, co z tym terenem zrobić, a ponieważ nie ma w naszych okolicach żadnej strzelnicy, pojawił się pomysł wybudowania takiego obiektu – przyznaje Henryk Saryczew z Urzędu Gminy. Podkreśla, że teren znajdujący się tuż przy granicy Kamieńca Ząbkowickiego idealnie nadaje się pod budowę strzelnicy, bo w najbliższym otoczeniu nie ma zabudowań. – Planujemy jeszcze dokupić nieco gruntów. Po pierwsze dlatego, by jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, a po drugie, by dać sobie możliwość ewentualnej rozbudowy strzelnicy w przyszłości – tłumaczy. Budowa obiektu ma kosztować w sumie 1 mln 900 tys., z czego dotacja MON wyniesie 1 mln 500 tys. zł.

Bardziej elastyczne zasady

W odróżnieniu od poprzednich, V edycja konkursu odbywała się na nieco innych zasadach. Na nowo zostały określone np. warunki realizacji budowy takich obiektów, w tym wymagania techniczne, opracowane we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia i Wojskową Akademią Techniczną. Samorządowcy mogli też wybrać jeden z czterech wariantów strzelnic (wcześniej były dwa) uzależnionych m.in. od stawianych wymagań i wysokości dotacji. Takie rozwiązanie miało zapewnić większą elastyczność w doborze wariantu do możliwości lokalizacyjnych danej gminy czy powiatu. Oprócz dotychczasowych strzelnic 100- i 200-metrowych został wprowadzony wariant dla strzelnic 50-metrowych, a każdą z proponowanych długości strzelnic dodatkowo podzielono na wersję podstawową i rozszerzoną.

Strzelnica, która powstała w podkarpackim Głogowcu w gminie Tryńcza. Fot. Urząd Gminy Tryńcza

Zmienione zostały też warunki formalne udziału w konkursie. – Tym razem na etapie składania ofert konieczne było dołączenie dokumentacji koncepcyjnej zaopiniowanej przez instytucję naukową, z uwzględnieniem proponowanej lokalizacji. Dzięki temu samorządy już na samym początku mogły zweryfikować przyjęte przez siebie rozwiązania projektowe – tłumaczy ppłk Krzyżanowski. W poprzednich edycjach dokumenty te były wymagane dopiero po rozstrzygnięciu konkursu, więc w praktyce nie zawsze projekt przedstawiony przez samorząd był zgodny np. z wymogami technicznymi dla budowy strzelnic.

Przed podpisaniem umowy na budowę strzelnicy przedstawiciele władz samorządowych będą musieli dostarczyć pozytywne opinie w zakresie m.in. spełnienia minimalnych wymagań warunków technicznych, bezpieczeństwa i regulaminu strzelnicy, a także szczegółowy kosztorys. Wszystkie strzelnice mają powstać do końca roku. Z gotowych obiektów będą mogli korzystać m.in. mieszkańcy, członkowie organizacji proobronnych, uczniowie klas mundurowych czy żołnierze. Tym trzem ostatnim grupom strzelnice będą udostępniane bezpłatnie do 2023 roku.

W wyniku ubiegłorocznej edycji programu strzelnice powstały już w podkarpackim Głogowcu w gminie Tryńcza oraz w Lipinach w powiecie przysuskim.

Program „Strzelnica w powiecie” ma pomóc w odbudowie infrastruktury strzeleckiej w kraju i wspomóc rozwój sportów strzeleckich. Wybudowane, ogólnodostępne i będące poza zasobem Sił Zbrojnych obiekty mają też przyczynić się do aktywizacji organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem i umożliwić szkolenie w tym zakresie m.in. żołnierzy i uczniów klas wojskowych.