Pancerny jak „Wojownik”

„Projekt Wojownik” to cykl spotkań, podczas których weterani trenują sztuki walki pod okiem mistrzów. Zajęcia zwykle odbywają się raz w miesiącu, ale w ostatnim czasie kalendarz wywróciła pandemia COVID-19. Od września, kiedy odbyła się ostatnia edycja wydarzenia, grafik treningów był pusty. Aż do wczoraj! Sytuacja epidemiczna w końcu pozwoliła weteranom znów spotkać się na macie. Tym razem „Projekt Wojownik” odbył się w 1 Brygadzie Pancernej. Zajęcia poprowadził Daniel Omielańczuk, były zawodnik KSW i UFC, obecnie walczący w federacji ACA.

Do Wesołej, gdzie obyły się spotkania, przyjechało kilkudziesięciu weteranów. Wśród nich był m.in. Mariusz Sybilski, uczestnik misji w Libanie, dziś pracownik Centrum Weterana. – Przymierzałem się do treningu w ramach „Projektu Wojownik” od dłuższego czasu i w końcu się udało, bardzo się z tego cieszę – mówi. Natomiast dla st. szer. Jana Holizny, weterana z Afganistanu, obecnie żołnierza 16 Batalionu Powietrznodesantowego, było to już dziewiąte spotkanie z „Wojownikiem”. – Trening po takiej długiej przerwie to fantastyczna sprawa, trener był wymagający, a zajęcia na wysokich obrotach. Cieszę się, że miałem okazję znów spotkać się z kolegami. Na pewno stawię się też na kolejnej edycji wydarzenia – zaznacza.

Na udział w zajęciach zdecydował się też gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, której podlega 1 Brygada Pancerna. – „Projekt Wojownik” wrócił na matę i to od razu mocnym uderzeniem! Zajęcia były bardzo dynamiczne, a trener wymagający – mówi generał. A co skłoniło dowódcę do stawienia się na macie? – Jesteśmy żołnierzami, dbanie o formę to nasz obowiązek. Ale zachęcam do aktywności wszystkich. Nie do takiej akademickiej, od sesji do sesji, ale regularnej. Chodzi przecież o nasze zdrowie! – podkreśla gen. Gromadziński.

27. edycja „Projektu Wojownik” trwała dwa dni. Oprócz Daniela Omielańczuka zajęcia dla weteranów poprowadzili także żołnierze. Jeden z nich to szer. Maciej Garbaczewski z 18 Dywizji, członek polskiej kadry w kick-boxingu. Podczas treningu postawił na walkę w stójce. – Sporty walki to rodzaj aktywności, który pozawala nie tylko utrzymać formę, lecz także panować nad emocjami – mówi. Natomiast st. szer. Sylwester Miller z 1 Brygady Pancernej, zawodnik MMA, pokazał weteranom elementy boksu i zapasów. – Były same podstawy: wejście w nogi, obalenie, zadawanie ciosów. Niektórym może się wydawać, że zadanie ciosu to żadna filozofia, jednak aby był zadany poprawnie i skutecznie, trzeba w to włożyć wiele pracy – mówi szeregowy. I dodaje: – Sztuki walki uczą też pokory, bo tylko osoba, która je trenuje, wie, jakie mogą być skutki walki.

Organizatorem zajęć „Projekt Wojownik” jest Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. – Przez ostatnie kilka miesięcy weterani regularnie pytali mnie, kiedy w końcu spotkamy się na macie. Cieszę się, że wreszcie to się udało – mówi płk Szczepan Głuszczak, dyrektor Centrum Weterana, a także pomysłodawca wydarzenia. Podkreśla, że celem zajęć jest nie tylko budowanie formy, lecz także integracja środowiska weteranów. – Tu nie chodzi o to, kto celniej czy wyżej kopnie, bo uczestnicy misji są na bardzo różnym sportowym poziomie. Często traktują tę aktywność jako pomoc w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Bardzo ważne jest także to, że mogą spotkać się i porozmawiać o tym, z czym się mierzą – dodaje.

Pierwsza edycja „Projektu Wojownik” odbyła się w maju 2018 roku. Od tej pory zajęcia dla weteranów poprowadzili m.in.: Jan Błachowicz, Joanna Jędrzejczyk, Łukasz „Juras” Jurkowski, Marcin „Polish Zombie” Wrzosek i Przemysław Saleta. Za organizację wydarzenia płk Szczepan Głuszczak został uhonorowany przez czytelników „Polski Zbrojnej” Buzdyganem. Oficer przekazał trofeum na aukcję charytatywną i tak Buzydgan do dziś zbiera pieniądze na pomoc potrzebującym. Na facebookowym profilu płk. Głuszczaka właśnie trwa dziewiąta aukcja. Zebrane dzięki niej środki zostaną przeznaczone na rehabilitację „Tasiora”, weterana z Iraku i Afganistanu, który złamał kręgosłup w wypadku motocyklowym.