Legia Akademicka po raz czwarty

Dziś wiadomo, że w IV edycji programu, oprócz czterech wojskowych uczelni (Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie) weźmie udział 56 uczelni cywilnych, w tym 47 publicznych. W niektórych województwach studenci będą mieli do wyboru nawet po kilka szkół wyższych (jeśli danej uczelni nie ma liście, można zapisać się do innej na terenie województwa). – Najwięcej, bo aż sześć, jest uczelni z Mazowsza. W programie bierze też udział po pięć szkół z Podkarpacia, Lubelszczyzny i Małopolski – informuje ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura ds. programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” .

Nabór do tej edycji Legii Akademickiej – wojskowego programu ochotniczego przeszkolenia studentów – ruszył w styczniu dzięki porozumieniu ministrów edukacji i nauki oraz obrony narodowej. Uczelnie zainteresowane udziałem w programie mogły do 5 lutego zgłaszać się do MEN.

47 uczelni publicznych, 9 niepublicznych i 4 wojskowe wezmą udział w IV edycji Legii Akademickiej. Studenci zainteresowani wojskowym przeszkoleniem już mogą się zgłaszać do uczelnianych koordynatorów programu. Ci, którzy chcą uczestniczyć w module oficerskim, muszą się pospieszyć, na złożenie wniosku – do Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – mają czas do końca lutego.

Na liście znajdują się nie tylko uczelnie z miast, które są dużymi ośrodkami akademickimi, lecz także szkoły wyższe z mniejszych miejscowości. Na przeszkolenie wojskowe będą mieli szansę np. studenci z Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu czy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

W porównaniu z ubiegłym rokiem w IV edycji pojawi się sześć nowych uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie.

Legia krok po kroku

W każdej z zakwalifikowanych do programu uczelni studenci już mogą się zapisywać. Wielu chętnych, tak jak np. studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, która w programie bierze udział od w 2017 roku, czyli od samego początku, z niecierpliwością czekało na ten moment. – Zainteresowanie jest bardzo duże, a ochotnicy już w październiku pytali o możliwość wzięcia udziału w LA. Ale to nic nowego, bo od początku mamy zawsze spore grono ochotników. W I edycji do programu przystąpiły 262 osoby, w drugiej – 152, w trzeciej – 190. Przeszkoliliśmy studentów nie tylko z naszej akademii, ale także z 28 wyższych uczelni z terenu Wielkopolski i spoza województwa – mówi Anna Gomołysek, koordynator LA na poznańskiej AWF. Dodaje, że nabór już ruszył. – Podobnie jak w roku ubiegłym, planujemy zorganizowanie sześciu grup szkoleniowych – zapowiada Anna Gomołysek.

Studentów, którzy zapiszą się do programu, czeka najpierw 30-godzinne szkolenie teoretyczne. Potrwa ono do 30 maja. W salach wykładowych swoich uczelni będą poznawać m.in. system obronny Polski, misję sił zbrojnych, zagadnienia wojskowej dyscypliny i przepisy dotyczące służby wojskowej. Osoby, które zaliczą teorię, będą mogły złożyć wniosek o powołanie na ćwiczenia w ramach dwóch modułów. Pierwszy z nich – szkolenie podstawowe – zakończy się egzaminem i będzie przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskania statusu szeregowego rezerwy. Ochotnicy z takim stopniem będą mogli kontynuować szkolenie w module podoficerskim. Ci, którzy je ukończą, zostaną awansowani do stopnia kaprala rezerwy.

Kto chętny na oficera?

W odróżnieniu od trzech poprzednich edycji, kiedy szkolenie obejmowało kandydatów na szeregowych i podoficerów rezerwy, w tym roku po raz pierwszy zostanie zorganizowany moduł oficerski. Będą w nim mogli wziąć wyłącznie studenci ze stopniem kaprala rezerwy (lub wyższym podoficerskim). Zainteresowanym zostało zaledwie kilka dni na wysłanie wniosku na adres Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” (ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa). Spośród przysłanych dokumentów komisja kwalifikacyjna Biura wybierze 70 osób, które zostaną zaproszone na rozmowę. Ostatecznie w szkoleniu pilotażowym weźmie udział 50 studentów. Uczyć się będą w wakacje – przez 47 dni – w Akademii Wojsk Lądowych.

Legia Akademicka to program, który ma promować służbę wojskową oraz wzmacniać rezerwy polskiej armii. Został uruchomiony w 2017 roku. Do trzech dotychczasowych edycji przystąpiło niemal 13 000 studentów, a 5848 z nich zostało awansowanych do stopnia kaprala.

Pełną listę zakwalifikowanych uczelni można znaleźć na interaktywnej mapie opracowanej przez Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.